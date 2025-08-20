Eva Bargiela y Facundo Moyano, cara a cara en Tribunales: fotos exclusivas

Eva Bargiela y Facundo Moyano, se vieron las caras en los Tribunales de la calle Lavalle. La modelo, embarazada de siete meses, fruto de su relación con Gianluca Simeone, y el empresario tuvieron la tan anticipada audiencia de divorcio.

Eva Bargiela y Facundo Moyano, cara a cara en Tribunales

En la mañana de este miércoles 20 de agosto, Eva Bargiela y Facundo Moyano se dieron cita en los Tribunales de la calle Lavalle, en Capital Federal. Así se llevó adelante la audiencia de divorcio y separación de bienes entre ellos, tras su separación en 2023.

Facundo Moyano llega a los Tribunales. Foto: Pablo Cuarterolo.

Al salir de los Tribunales, Facundo Moyano pidió a los medios que no lo sigan y dio su parecer sobre lo sucedido. “No hubo separación escandalosa, ni nada por el estilo. Quiero agregar que lo único que dije mediáticamente es que estaba separado (…) hoy estoy acá porque me demandaron”, dijo.

Eva Bargiela llega a los Tribunales. Foto: Pablo Cuarterolo.

Tras eso, agregó que él no hizo ninguna demanda, pero optó por no dar muchos más detalles. Cuando le preguntaron si todavía quedaban nuevas audiencias, prefirió saludar y retirarse por donde había venido. “Ya dije todo lo que tenía para decir”, agregó ante la insistencia de los medios.

Eva Bargiela, por su parte, fue mucho más tajante. “Es una etapa terminada y hoy me tengo que ocupar de lo más importante de mi vida que es mi bebé y agregó que se encontraba muy feliz porque esta situación haya encontrado una resolución. Sin embargo, y en la misma línea que su ex esposo, no quiso dar más detalles sobre los términos en los que se daba esta audiencia.

Eva Bargiela en Tribunales: Foto: Pablo Cuarterolo.

Para finalizar, Bargiela dejó claro que su historia con Facundo Moyano era una etapa totalmente terminada. “Estoy muy feliz porque estoy esperando un bebé que llega a una familia con mucho amor y estoy muy contenta con ella. Y el pasado, ya está”, cerró.

Facundo Moyano y Eva Bargiela se vieron las caras en Tribunales. Foto: Pablo Cuarterolo.

La historia de amor de Facundo Moyano y Eva Bargiela

Facundo Moyano y Eva Bargiela se conocieron en 2016, por intermedio de un amigo. Ella, originalmente, creyó que su cita sería con Pablo, el hermano mayor del exdiputado. Desde ese encuentro, él mismo cuenta que comenzaron a salir en grupo, hasta que la relación terminó tomando otra forma.

Tres años después de formalizar la relación, la pareja decidió pasar por el registro civil. “Es la síntesis del amor. Uno se pregunta qué más nos falta. Si nos queremos y nos amamos, ¿por qué no nos vamos a casar? Es un paso más que formaliza algo que existe. Yo creo en la institución del matrimonio, más allá de que vengo de una familia no constituida en matrimonio a diferencia de Eva, pero sí creo en la unión de pareja, en la familia”, dijo él.

Facundo Moyano y Eva Bargiela .

Finalmente, en 2023, la pareja llegó a su fin. Aunque nunca estuvieron del todo claros los motivos, la propia Eva Bargiela dio a entender que se había enterado por los medios de lo que estaba sucediendo.