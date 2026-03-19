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Alejandro Fantino y Coni Mosqueira en Londres con su hijo Beltrán: las fotos más tiernas del viaje familiar

Visitaron lugares emblemáticos como el Tower Bridge, sobre el río Támesis.

Alejandro Fantino
Alejandro Fantino | Caras

Siempre juntos y abrigados para refugiarse del frío londinense, Alejandro Fantino viajó a Inglaterra con su mujer Coni Mosqueira y su hijo, el pequeño Beltrán, para recorrer y deleitarse con la capital europea. A pura sonrisa, los tres visitaron sitió icónicos de la ciudad como Westminster, el Big Ben y el Palacio de Buckingham. También recorrieron la orilla del río Támesis y las Tower Bridge.

Alejandro Fantino
Padre e hijo se fotografiaron en el London Eye, un enorme mirador que ofrece una de las mejores vistas de Londres.

 Alejandro Fantino, sobre el viaje familiar

“Caminamos muchísimo. Aproveché a pasear y estudiar. Combinación perfecta junto a mis dos amores: Beltrán y Conita”, expresó el conductor. Junto a su mujer y su pequeño, Alejandro recorrió museos y barrios culturales como Camden o Notting Hill de Londres mientras se sigue preparando y estudiando en diferentes países.

Alejandro Fantino
Fantino y Coni en el Tower Bridge, sobre el Támesis, uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad.

Cuál es la carrera que estudió Fantino y lo tiene fascinado

Alejandro se recibió de Licenciado en Filosofía en 2024 en la Universidad Católica de La Plata y desde entonces se interesa por el postestructuralismo francés, la Escolástica y estudia Psicología. Durante su paso por Londres, el conductor aprovechó para seguir sumando conocimientos en este campo, según reveló.

 

Alejandro Fantino
Una de las postales que Ale Fantino tomó durante su visita a la capital europea.

Qué hábito argentino no abandonaron el conductor y su pareja aún en Londres.

En el país del té de la tarde con scones, los Fantino decidieron seguir tomando mate y hasta se llevaron su propio equipo. La familia también disfrutó del tradicional Fish and Chips (pescado rebozado con papas), el Full English Breakfast, (desayuno inglés) y hasta el tradicional Sunday Roast (asado de domingo con budín de Yorkshire, una masa en forma de cuenco horneado que se sirve tradicionalmente con el roast beef (rosbif) y salsa.

 

 

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