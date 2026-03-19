Alejandro Fantino y Coni Mosqueira en Londres con su hijo Beltrán: las fotos más tiernas del viaje familiar

Siempre juntos y abrigados para refugiarse del frío londinense, Alejandro Fantino viajó a Inglaterra con su mujer Coni Mosqueira y su hijo, el pequeño Beltrán, para recorrer y deleitarse con la capital europea. A pura sonrisa, los tres visitaron sitió icónicos de la ciudad como Westminster, el Big Ben y el Palacio de Buckingham. También recorrieron la orilla del río Támesis y las Tower Bridge.

Padre e hijo se fotografiaron en el London Eye, un enorme mirador que ofrece una de las mejores vistas de Londres.

Alejandro Fantino, sobre el viaje familiar

“Caminamos muchísimo. Aproveché a pasear y estudiar. Combinación perfecta junto a mis dos amores: Beltrán y Conita”, expresó el conductor. Junto a su mujer y su pequeño, Alejandro recorrió museos y barrios culturales como Camden o Notting Hill de Londres mientras se sigue preparando y estudiando en diferentes países.

Fantino y Coni en el Tower Bridge, sobre el Támesis, uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad.

Cuál es la carrera que estudió Fantino y lo tiene fascinado

Alejandro se recibió de Licenciado en Filosofía en 2024 en la Universidad Católica de La Plata y desde entonces se interesa por el postestructuralismo francés, la Escolástica y estudia Psicología. Durante su paso por Londres, el conductor aprovechó para seguir sumando conocimientos en este campo, según reveló.

Una de las postales que Ale Fantino tomó durante su visita a la capital europea.

Qué hábito argentino no abandonaron el conductor y su pareja aún en Londres.

En el país del té de la tarde con scones, los Fantino decidieron seguir tomando mate y hasta se llevaron su propio equipo. La familia también disfrutó del tradicional Fish and Chips (pescado rebozado con papas), el Full English Breakfast, (desayuno inglés) y hasta el tradicional Sunday Roast (asado de domingo con budín de Yorkshire, una masa en forma de cuenco horneado que se sirve tradicionalmente con el roast beef (rosbif) y salsa.