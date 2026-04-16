Alex Caniggia: "Me echaron de mi casa porque me enamoré"

El vínculo entre Alex Caniggia y Mariana Nannis quedó marcado por un quiebre profundo que, con el tiempo, se transformó en una distancia definitiva. Lejos de tratarse de un desacuerdo pasajero, el conflicto expone tensiones familiares que escalaron hasta un punto de no retorno.

En el centro de esta historia también aparece Melody Luz, su pareja y madre de su hija, quien fue parte del escenario en el que se produjo el distanciamiento. Según el propio mediático, la situación se dio en un momento especialmente sensible, lo que terminó de intensificar una decisión que cambiaría su vida personal para siempre.

Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia Caniggia

El motivo del quiebre entre Alex Caniggia y Mariana Nannis

Al referirse a ese episodio, Alex Caniggia fue directo: “Me echaron de casa por elegir a mi pareja”. Con esa frase, dejó en claro que el conflicto tuvo como eje su relación y la falta de aceptación dentro de su entorno familiar. “Me echaron de casa, con mi mujer embarazada de nuestra hija, a punto de nacer”, expresó, describiendo una situación que no solo implicó una ruptura familiar, sino también un momento de alta vulnerabilidad personal.

En esa misma línea, Alex Caniggia marcó el quiebre definitivo del vínculo: “Desde ese momento no volví a tener contacto con mi madre nunca más. Ni nunca más la voy a tener”. Así, dejó en evidencia que no se trató de un distanciamiento temporal, sino de una decisión firme de cortar la relación.

La profunda reflexión de Alex Caniggia

Lejos de mostrar dudas, Alex Caniggia defendió su elección desde un lugar emocional. “Arrepentido estaría si hubiera dejado a la mujer que amo”, aseguró, reafirmando que priorizar su vínculo de pareja fue, para él, una decisión innegociable. En su reflexión, también cuestionó el rol de la familia en este tipo de situaciones: “La familia debería acompañar, no destruir”, sostuvo.

Alex Caniggia y Mariana Nannis

Finalmente, sintetizó su postura con una frase contundente: “Amar no es traicionar, traicionar es obligar a tu hijo a vivir la vida que vos querés”. Con esa idea, Alex Caniggia dejó en claro que, más allá del costo emocional, su elección fue sostener el amor por sobre cualquier presión externa.