Paso a paso: los 3 ejercicios de Melody Luz para subir de peso que combinan fuerza y equilibrio

Melody Luz mantiene una rutina de entrenamiento enfocada en un objetivo concreto: subir de peso de manera saludable a través del desarrollo de masa muscular. Con una serie de ejercicios que combinan activación, fuerza y equilibrio, la bailarina deja ver un trabajo físico pensado para fortalecer el tren inferior y construir volumen de forma progresiva.

Melody Luz

Lejos de las rutinas livianas o puramente estéticas, su entrenamiento está orientado a un trabajo mucho más completo, especialmente en glúteos, piernas e isquiotibiales. A través de movimientos de aislamiento y ejercicios compuestos, Melody Luz apuesta por una preparación física que exige técnica, control corporal y constancia.

Los ejercicios de glúteos que Melody Luz incorpora a su rutina

Uno de los movimientos que forma parte de su entrenamiento es la clásica patada de glúteo, un ejercicio muy utilizado para trabajar de manera directa la parte posterior del cuerpo. Para realizarlo, Melody Luz se coloca en cuadrupedia, apoyando los antebrazos sobre una colchoneta para ganar estabilidad, y desde ahí extiende una pierna hacia atrás y hacia arriba, concentrando el esfuerzo en la contracción del glúteo.

A ese trabajo le suma una variante similar al donkey kick, en la que la pierna se eleva manteniendo la rodilla flexionada, con el objetivo de llevar el talón hacia el techo. Además, utiliza pesas de tobillo, un recurso que permite aumentar la resistencia sin necesidad de sumar grandes cargas.

La parte más intensa del entrenamiento de Melody Luz

Dentro de la rutina de Melody Luz también aparecen ejercicios más exigentes, pensados para trabajar fuerza y masa muscular. Uno de los principales es la sentadilla con barra en Smith Machine, una variante muy elegida para desarrollar glúteos y piernas con mayor control y seguridad. La sentadilla es uno de los movimientos más completos para el tren inferior, ya que activa glúteos, cuádriceps y abdomen al mismo tiempo.

Otro de los ejercicios que se destacan en su rutina es un trabajo de estabilidad unilateral, realizado sobre una superficie inestable, similar a un minibosu o disco de equilibrio. Allí trabaja una pierna por vez, en un movimiento que combina fuerza, coordinación y control corporal. Esta clase de ejercicios no solo fortalece los músculos principales, sino también los estabilizadores del tobillo, la rodilla y el core. Con esta combinación de ejercicios, Melody Luz sostiene una rutina enfocada en desarrollar musculatura, fortalecer el cuerpo y acompañar de manera consciente su objetivo de subir de peso.