Melody Luz reveló el secreto para mantener su relación con Alex Caniggia: "podés desear a otras personas"

Desde que comenzaron su historia de amor, Melody Luz y Alex Caniggia se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino. Entre momentos de alta exposición, idas y vueltas y una maternidad vivida bajo la mirada pública, ambos supieron construir un vínculo mediático e intenso.

Melody Luz

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Con el nacimiento de Venezia, su primera hija en común, también quedaron expuestas heridas profundas dentro de la pareja. En ese contexto, Melody Luz decidió hablar sin filtros sobre cómo se encuentra su relación con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Así funciona el vínculo de Melody Luz y Alex Caniggia

En una charla para el podcast de La Tía Sebi, la bailarina explicó cuál es hoy la base sobre la que intenta sostener su relación con Alex Caniggia. Lejos de los discursos idealizados, eligió poner en palabras una mirada mucho más humana sobre el amor, el deseo y los acuerdos de pareja.

Alex Caniggia y Melody Luz

“Estamos en un vínculo monogámico”, aseguró al referirse al presente sentimental que atraviesan. Pero luego fue más allá al compartir una idea que rápidamente llamó la atención: “Yo también me estoy replanteando el deseo fuera del amor. A veces podés desear a otras personas o que te calienten, pero eso no significa que te amen menos”.

La crisis que atravesaron tras el nacimiento de Venezia

Más allá de esa reflexión, Melody Luz también dejó en claro que todavía hay episodios del pasado que le siguen doliendo. Al recordar la crisis que vivieron cuando estaba embarazada, fue contundente al hablar del impacto que tuvo en ella descubrir ciertas situaciones mientras atravesaba una etapa tan sensible: “Me parece una falta de respeto hablarte con otras si tu mujer está por parir y te estás por ir a España tres meses”, expresó con firmeza.

Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia Caniggia

“No te puedo decir que lo perdoné 100%. Porque un proceso tan lindo como llevar vida adentro y saber que tu pareja se está hablando con otras…”. Fue entonces cuando Melody Luz también dejó una de las frases más fuertes de toda la entrevista: “Yo le dije a él: ‘Si yo sabía que esto iba a ser así, yo no sé si la hubiese tenido a Venezia’”. Hoy, con una historia atravesada por las heridas y el amor, Melody Luz y Alex Caniggia intentan encontrar una nueva forma de construir pareja mientras crían a su hija.