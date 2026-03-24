Así es la colección de perfumes de Melody Luz: selección floral y un detalle especial para Alex Caniggia

Melody Luz volvió a mostrar una faceta ligada al universo beauty al hablar de tres perfumes con perfiles distintos, ideales para distintos momentos del día. Con su mirada personal, la bailarina describió las sensaciones que le generó cada fragancia y dejó una guía simple para quienes buscan aromas frescos, intensos o más clásicos.

Melody Luz

Entre opciones florales, frutales, cítricas y amaderadas, Melody Luz destacó propuestas pensadas tanto para mujeres como para hombres. Desde un perfume liviano y luminoso para todos los días hasta una fragancia más marcada para la noche, sus elecciones permiten armar un pequeño mapa olfativo según el estilo y la ocasión.

El perfume diario de Melody Luz

Uno de los perfumes que mencionó Melody Luz fue Paula Alegría, de Paula Cahen D’Anvers, una fragancia femenina que se mueve entre lo floral, lo verde y lo frutado. Con notas de salida de bergamota, limón y ananá, un corazón de jazmines, rosas, durazno y monoi, y un fondo de musk, sándalo y ámbar, se presenta como una opción fresca, suave y muy fácil de llevar en la rutina diaria.

Melody Luz

Melody Luz resumió con claridad la esencia del perfume: “cumple con las 3, floral, frutal y fresco”. Luego agregó que “da esa sensación de liviandad y alegría”, una definición que coincide con el espíritu luminoso de esta fragancia, ideal para el día a día o para los meses de calor.

Una opción pensada para la noche

Otra de las fragancias que destacó Melody Luz fue Icon, de Prüne, un perfume cítrico, floral y frutado con una impronta más intensa. Su composición combina bergamota, lemongrass y ozono en la salida, flores blancas en el corazón y una base de ámbar, musk y sándalo.

Sobre esta opción, Melody Luz explicó: “algo un poquito más intenso, este también notas florales y frutales pero siento que es un poquito más cítrico y amaderado, más femenino. Mucho más para la noche”.

El perfume que usa Alex Caniggia

En el caso de Bross London Classic, la propuesta de Melody Luz cambia hacia una fragancia masculina con notas marinas, amaderadas y especiadas. Con mandarina y acordes marinos en la salida, nuez moscada e ylang-ylang en el cuerpo, y un fondo de cuero y ámbar, se trata de un perfume de estilo clásico, intenso y elegante.

Alex Caniggia y Melody Luz

Melody Luz no dudó al hablar de esta fragancia pensada para Alex Caniggia y contó: “la verdad apenas lo olí le dije a Alex: ‘lo vas a empezar a usar’”. Además, remarcó su carácter al definirlo como “amaderado” y “potente”, dos rasgos que lo convierten en una opción marcada para hombres que buscan un aroma con presencia.