La romántica foto de Allegra Cubero y su novio: "Odio cuando te vas"

Allegra Cubero atraviesa uno de los momentos más especiales de su adolescencia y lo comparte abiertamente en redes sociales junto a su novio, Lucho Ferrari. Luego de la repercusión que generó su fiesta de 15 años, la joven continúa mostrando la complicidad y el cariño que mantiene con el hijo del reconocido ciclista “El Pampa” Ferrari.

Allegra Cubero

La relación entre ambos se hizo pública el año pasado a través de TikTok, donde Allegra Cubero compartió un video bailando junto a Lucho acompañado por un “te amo” y el hashtag “#novios”. Desde entonces, los posteos románticos y las dedicatorias mutuas se volvieron frecuentes, especialmente después de que él estuviera muy presente durante el festejo de su cumpleaños.

La tierna dedicatoria de Lucho a Allegra Cubero

Recientemente Lucho Ferrari volvió a encender las redes sociales al compartir una historia de Instagram junto a Allegra. El detalle que llamó la atención fue el fragmento elegido de la canción “besos” de Rosalía y Raw Alejandro: “odio cuando te vas”, una frase cargada de romanticismo que generó repercusión entre quienes siguen la historia de amor de los adolescentes.

Allegra Cubero y su novio Lucho Ferrari

Como suele suceder con cada publicación de la pareja, Allegra Cubero reposteó la historia en su propia cuenta, dejando en evidencia la complicidad y el sólido vínculo que mantienen a través de redes sociales. Y es que la pareja no tiene problemas en mostrar como comparten varios momentos importantes juntos.

El vínculo de Lucho Ferrari con la familia Cubero-Neumann

Desde el comienzo del noviazgo, Lucho Ferrari recibió una excelente bienvenida por parte del entorno familiar de Allegra Cubero. Sus hermanas, Indiana y Sienna, reaccionaron de manera positiva cuando la relación se hizo pública. De hecho, Indiana ha comentado publicaciones de la pareja con mensajes que no pasan desapercibidos: “Cuidala Lucho, los quiero”.

Allegra Cubero y Lucho Ferraro

Además, el novio de Allegra Cubero ya participa de distintos encuentros y celebraciones familiares, siendo parte incluso del cumpleaños de Geraldine Neumann y teniendo un papel importante durante la fiesta de años de la hija de la modelo. Con cada aparición en redes, los jóvenes consolidan una relación que combina romanticismo adolescente, exposición mediática y una fuerte conexión familiar.