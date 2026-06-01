Así fue la exclusiva salida de Nicole Neumann con sus hijas y yernos: relax de fin de semana

Nicole Neumann despidió mayo a lo grande con un plan que incluyó a sus hijas, Indiana y Allegra Cubero, junto a los respectivos novios de las adolescentes. A través de sus redes sociales, la modelo compartió imágenes inéditas de una escapada en familia marcada por momentos de unión y relax. Las postales dejaron ver parte de la intimidad de un fin de semana especial, en el que también disfrutaron de un espacio dedicado al descanso y el bienestar.

El planazo de Nicole Neumann para disfrutar de un fin de semana en familia

Fiel a su filosofía de vida, Nicole Neumann apuesta por compartir experiencias familiares ligadas al bienestar y la conexión con sus seres queridos. Esta mirada sobre el estilo de vida también la transmite a sus hijas, Indiana y Allegra, quienes hoy disfrutan de estos momentos junto a ella y también, junto a sus respectivas parejas, Thiago Silvero y Lucho Ferrari “Bueno, esto ya es un hábito. Cómo planificar un gran fin de semana, o día de la semana si te podés escapar, mimándose a uno mismo y pasando y disfrutando de una linda tarde en familia o con amigos”, comenzó diciendo en un video que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Nicole Neumann | Instagram

En el registro que compartió la experta fashionista se la puede ver recorriendo todas las instalaciones junto a los cuatro jóvenes quienes observan con atención cada propuesta que les ofrece el lugar. “Tarde de Spa y un riquísimo té en la naturaleza y elegancia de este maravillosos lugar”, escribió en la descripción del clip. En este marco, la empresaria volvió a uno de sus sitios favoritos muy cerca de la ciudad de Buenos Aires.

El pasado mes, viajó junto a sus cuatro hijos para vivir una experiencia similar donde combinó belleza corporal, relax, momentos íntimos en familia y la gastronomía que ofrece este exclusivo spa. “Una vez al mes, me gusta tomarme una tarde para mimarme y compartir un rico té con gente que quiero, esta vez, repetí con mis hijos. Y que bien que hace que quien cuida, también se cuide”, aseguró dejando en claro la importancia del bienestar de todo el grupo familiar.

Nicole Neuman en el sauna junto a sus hijas Indiana y Allegra y sus respectivos novios | Instagram

Así fue la jornada de spa de Nicole Neumann

Para adentrar a su comunidad digital a todas las instalaciones de esta exclusiva salida a su complejo favorito, Nicole Neumann realizó un “spa tour” donde mostró en detalle todos los rincones de dicho espacio. Entre ellos se destacó el sauna, el sector masajes, el circuito de agua y gimnasio; pensados para brindar una experiencia integral de bienestar y relajación.

A su vez, preservó la identidad de los novios de sus hijas, aunque aprovechó para capturar una escena tan familiar como novedosa para su nueva vida siendo “suegra”. Los adolescentes de espalda contemplando todos los beneficios que ofrece el sitio, mientras ella se regocija de las propuestas de elite. Tal es así que, en otra de las imágenes, aparece en el sector de masajes, donde disfrutó de tratamientos descontracturantes y linfáticos, ideales para aliviar tensiones, favorecer la circulación y potenciar la sensación de bienestar.

Nicole Neumann | Instagram

También hubo lugar para una completa merienda, que incluyó jugos naturales exprimidos y una variada selección de opciones dulces y saladas. Entre las alternativas se destacaron los tostados, las medialunas con jamón y queso, scones, cookies de chocolate decoradas con dulce de leche y cuadrados de brownie. Para quienes se inclinaron por una propuesta más saludable y salada, el menú ofreció avocado toast con huevos revueltos, palta, tomates cherry y semillas de chía.

Nicole Neumann se despidió de mayo rodeada de sus hijas, Indiana y Allegra Cubero, y de los novios de las adolescentes. A través de una propuesta diferente, marcada por el relax, el bienestar y los momentos de conexión, la modelo no solo compartió algunos de sus secretos para hacer una pausa en medio de su intensa agenda laboral, sino que también dejó al descubierto las nuevas dinámicas familiares que incorporó con la llegada de las parejas de las jóvenes de 17 y 15 años.