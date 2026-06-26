Wanda Nara anunció que Ekaterina Ojeda se suma a su agencia

Wanda Nara sorprendió a todos al anunciar la incorporación de Ekaterina Ojeda a su agencia, sumando un nuevo perfil al equipo de talentos que gestiona. La empresaria presentó esta novedad en el marco de la expansión de su proyecto, que busca integrar figuras del espectáculo y el entretenimiento con proyección regional e internacional. La llegada de la modelo se da en un contexto en el que su nombre ya había cobrado relevancia por distintas situaciones mediáticas que la involucraron con Mauro Icardi y la China Suárez.

Ekaterina Ojeda, la nueva incorporación de Wanda Nara para su agencia

Wanda Nara confirmó que Ekaterina Ojeda se suma a su agencia, reforzando la estrategia de crecimiento que impulsa con World Marketing Models. La empresaria amplía así el alcance de su proyecto, que reúne artistas, influencers y deportistas en un mismo espacio de representación. La incorporación de la joven modelo se convierte en un paso más dentro de la construcción de un equipo diverso, en un momento en el que su figura ya había captado la atención pública.

Wanda Nara

En las últimas horas, las redes sociales de la agencia vinculada a la empresaria, sorprendieron a todos al mostrar algunas de sus nuevas incorporaciones. El proyecto busca consolidarse como referente en la representación de talentos e influencer marketing. Entre los detalles que más llamaron la atención fue la inclusión de la joven que recientemente estuvo envuelta en una polémica con la China Suárez.

A sus 25 años, Ekaterina Ojeada se destacó en el mundo del modelaje y en su presencia en eventos vinculados al espectáculo. Su nombre cobró notoriedad luego de que trascendiera un episodio de enfrentamiento con la ex Casi Ángeles, en el que se mencionó que habría sido agredida en un boliche. Aunque la situación fue desmentida por algunos protagonistas, el hecho la colocó en el centro de la escena mediática y la convirtió en una figura de interés.

Ekaterina Ojeda

La decisión de Wanda Nara de sumar a la relacionista pública a su agencia se interpreta como un movimiento estratégico dentro de su plan de expansión. WMM se presenta como una plataforma que combina gestión artística y comercial, con alcance en Argentina, Latinoamérica y proyección internacional. La conductora busca potenciar la carrera de modelos, influencers y artistas, ofreciendo herramientas de marketing y representación que les permitan crecer en distintos ámbitos.

Del fútbol al modelaje y la cumbia: El nuevo anuncio de Wanda Nara

World Marketing Models nació como una iniciativa de Wanda Nara para gestionar carreras artísticas y comerciales de figuras vinculadas al entretenimiento y las redes sociales. La agencia cuenta con presencia en Argentina y Latinoamérica, y apunta a expandirse en el mercado internacional. Su propuesta se centra en ofrecer representación integral, desde contratos publicitarios hasta desarrollo de imagen y posicionamiento digital.

Valentino López, Nota Colosimo y Maxi López

Entre los nombres que forman parte de la agencia se encuentra Valentino López, hijo mayor de la empresaria, quien combina su interés por el fútbol con incursiones en el modelaje. También figura Maxi López, exfutbolista con trayectoria en equipos nacionales e internacionales, que aporta experiencia y visibilidad al proyecto. La lista de talentos incluye además a Julieta Poggio, actriz y modelo que ganó popularidad tras su participación en Gran Hermano, y que hoy diversifica su carrera con teatro, streaming y emprendimientos propios.

Otro nombre destacado es Alma “Albere” Berezowski, influencer con millones de seguidores en TikTok e Instagram, reconocida por su contenido de comedia y lifestyle. Además WMM, también representa a Carola Sánchez, exnovia del hijo más grande de Wanda Nara, y a Nora Colosimo, madre de la presentadora, que mantiene presencia en el entorno mediático. En el plano musical, sumaron a L-Gante, referente de la cumbia y el trap argentino, ampliando así el alcance de la agencia hacia la industria musical.

L-Gante, Carola Sánchez y Albere

El anuncio de Wanda Nara sobre la incorporación de Ekaterina Ojeda a su agencia marca un nuevo paso en la expansión de World Marketing Models. La empresaria apuesta por un equipo heterogéneo que combina experiencia y juventud, con figuras del deporte, la música y el espectáculo. La llegada de la relacionista pública, en medio de la polémica con la China Suárez, le da un nuevo impulso a su carrera y la posiciona dentro de un proyecto en crecimiento.

VDV