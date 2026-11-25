Mariana Fabbiani ya sabe dónde estará en 2027, y la novedad llega en un tramo del año marcado por lo familiar. La conductora de DDM permanece alejada de la pantalla mientras Mariano Chihade sigue recuperándose en su casa tras la intervención quirúrgica, y su nombre se suma a los movimientos más comentados de la televisión abierta para la próxima temporada.

Detrás del cambio de rumbo hay una operación comercial anunciada en octubre, que reordenó la grilla de los canales e involucra de lleno a la pareja de la presentadora. El destino de su espacio quedó ligado a esa transacción, que aún deja preguntas abiertas sobre otros ciclos y nombres de la misma empresa.

Mariana Fabbiani en Canal 9: el desembarco en 2027

Mariana Fabbiani será, según se supo, la primera figura confirmada de El Nueve para el año próximo, con DDM como bandera. El desembarco del magazine en la grilla del canal podría concretarse en marzo de 2027, dentro del primer trimestre, aunque todavía no están definidos el día ni el horario de emisión.

Mariana Fabbiani tendrá un nuevo destino televisivo en 2027.

El pase se conoció el martes 24 de noviembre, cuando el periodista Pablo Montagna informó que ella no vuelve a América y que su magazine seguirá en Canal 9. Ángel de Brito ya había anticipado el plan el jueves 12, en Ángel responde, su programa de Bondi: "La idea de Mandarina es llevar DDM con Mariana, que ya confirmó".

La mudanza se explica por la compra de Mandarina Contenidos, la compañía que el productor, con tres décadas en la industria audiovisual, fundó en 2005 y que realiza DDM. El 28 de octubre se anunció que Grupo Octubre, dueño de Canal 9, adquirió el 100 % de la compañía en un acuerdo que incluyó a Bondi, el canal de streaming, y que lo designó como director ejecutivo integral de la señal.

El diario de Mariana, conocido como DDM, nació en eltrece en 2013 y llegó a América en 2023, de modo que será su tercer canal. Es el primer ciclo de Mandarina con destino definido en El Nueve: los demás seguirán por ahora en América, por acuerdos vigentes, y resta saber qué ocurrirá con SQP, que encabeza Yanina Latorre, y con LAM, que conduce De Brito.

Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, junto a Mariana Fabbiani.

Cómo sigue DDM en América y la recuperación de Mariano Chihade

Mariano Chihade recibió el alta el domingo 22 de noviembre en Fleni, sede Belgrano, cuatro días después de la cirugía del 18, y según el parte, firmado por el director médico Hernán Cohen Arazi, volvió a su domicilio. El lunes 23, la conductora agradeció en historias de Instagram el apoyo recibido y escribió que "Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza".

Durante la ausencia de la presentadora, DDM pasó por varias manos: en un comienzo Martín Candalaft, luego Mauro Szeta y, el martes 24, Ángel de Brito, que abrió la emisión con un saludo para ambos y contó que habló con ellos y que todo está bien. Sobre su amigo, dijo que "ya quiere trabajar", y adelantó que planea visitarlo pronto.

Mariana Fabbiani junto a su familia.

El esquema sigue con De Brito el miércoles 25, Denise Dumas el jueves 26 y Beto Casella el viernes 27. Candalaft retomará la conducción desde el lunes 30 de noviembre y seguirá hasta el cierre de diciembre. Ella decidió no volver a la pantalla de América en 2026 para acompañar a su pareja, y aún no se definió si pasará el verano en Buenos Aires o en Punta del Este.

El futuro profesional de Mariana Fabbiani quedó encaminado hacia Canal 9, adonde llegará con DDM como una de las figuras principales de la señal en 2027, mientras Mariano Chihade continúa su recuperación en casa luego de la cirugía, acompañado por su familia y sus afectos más cercanos.