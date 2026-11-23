Mariana Fabbiani publicó el lunes 23 de noviembre de 2026 tres historias en Instagram, con textos blancos sobre fondo rosa y violeta, para dar las gracias por el apoyo que recibió su familia durante la internación de Mariano Chihade. Las escribió tras varios días de preocupación por la salud del productor, una situación que movilizó a muchísima gente.

El productor estaba internado en Fleni, sede Belgrano, tras haber ido a realizarse estudios programados, y fue operado el miércoles 18 de noviembre. El informe médico inicial, difundido el martes 17, lo describía clínicamente estable y a la espera de una intervención; el emitido tras la operación indicó que todo se desarrolló sin complicaciones y que su evolución era favorable, con su familia a su lado.

Mariana Fabbiani dedicó sus historias a los doctores y enfermeros del Fleni

Mariana Fabbiani abrió la primera historia con la noticia de que su pareja se encontraba en casa y agradeció las infinitas muestras de amor que recibían, que los dejaron conmovidos y acompañados. Sobre cómo está él, escribió: "Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza". Tras ese informe inicial, ya había pedido a sus seguidores que pensaran en él con amor y buena energía.

Primera historia de Mariana Fabbiani, publicada en Instagram el lunes 23 de noviembre de 2026.

La segunda estuvo dedicada a la institución, un centro especializado en neurología, neurocirugía y rehabilitación que cuenta además con un centro de rehabilitación en Escobar. Calificó su atención de excelente y cariñosa, y planteó que el equipo los ayudó a atravesar un momento difícil con profesionalismo y humanidad. Empezó por nombrar a Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano, quien firmó los partes oficiales, y extendió la gratitud a cada enfermero y enfermera.

Una mención aparte fue para el neurocirujano Andrés Cervio, jefe del departamento de Neurocirugía dentro de la misma institución, de quien resaltó sus manos sabias y su seguridad. Dijo que quedan eternamente agradecidos con él. Sumó al doctor Ignacio Previgliano, por haber estado con ellos desde el primer minuto.

El alta se concretó el domingo 22, cuatro días después de la intervención. El anuncio se difundió esa tarde a través de las cuentas de Mandarina, la productora que fundó, con un breve saludo que anticipaba buenas noticias, y llevaba la firma del mismo director.

Segunda historia, con los agradecimientos al personal del Fleni.

Mariano Chihade: recuperación en su casa tras la cirugía

Mariano Chihade seguía internado en el Fleni el viernes 20, cuando la jefa de prensa de Mandarina, Gimena Lepere, anticipó que lo pasarían a una habitación común con cuidados intensivos. El 21 trascendió un mensaje suyo por WhatsApp: decía que él mejoraba y sumaba una expresión de esperanza sobre su salud. El 22, el parte del alta fijó el destino posterior: "Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación".

En esos días, Martín Candalaft condujo DDM en lugar de la presentadora y el miércoles 18 explicó al aire que ella no había estado en toda la semana porque lo acompañaba. Añadió, en alusión a un posteo de ella, que todo va a pasar. Esa noche, en LAM, Ángel de Brito, amigo del empresario, sostuvo que el camino hacia la mejoría será largo y que no esperaba verla en la pantalla durante algunos meses.

La tercera historia, escrita en primera persona, reconoció a quienes rezaron, acercaron estampitas, dieron abrazos espontáneos cada vez que ella salió a tomar aire y enviaron miles de mensajes que intenta contestar de a poco. Terminó con una sola línea: "Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante".

Tercera historia, con la frase que cierra el mensaje.

Con el alta, Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, en pareja desde 2006 y padres de Matilda y Máximo, atraviesan la etapa posterior a la cirugía puertas adentro. El productor continúa curándose en su hogar, rodeado de sus afectos, tal como lo indica el documento oficial y lo contó la conductora.