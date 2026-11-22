Este domingo 22 de noviembre por la tarde, Mandarina Contenidos difundió un nuevo parte médico que confirmó que Mariano Chihade recibió el alta médica en el Instituto Fleni, sede Belgrano, donde permanecía internado desde antes de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el miércoles 18.

Mariano Chihade recibió el alta médica

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Mariano Chihade

“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, dice el comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución, sobre el estado de salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani.

El parte médico también precisó cuál será el próximo paso en su recuperación: “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”. De esta manera, el empresario podrá seguir el proceso de rehabilitación fuera del centro médico, luego de permanecer bajo atención profesional durante los días posteriores a la operación.

El parte médico de Mariano Chihade que difundió Mandarina

La noticia fue compartida desde la cuenta oficial de Instagram de Mandarina Contenidos, la productora que fundó y que este año celebra dos décadas de trayectoria. La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve y esperanzador: “¡Buenas noticias!”.

La internación de Mariano Chihade había generado preocupación en su entorno y entre quienes siguen de cerca la vida de Mariana Fabbiani, su pareja. En los días previos a la cirugía, se había informado que una resonancia cerebral había detectado una imagen nodular, motivo por el cual se indicó la intervención. Hasta el momento, los comunicados difundidos no brindaron mayores precisiones sobre el diagnóstico.

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani

Tras la operación, la conductora de DDM (América TV) había agradecido públicamente las muestras de cariño y acompañamiento recibidas, y pidió que acompañaran a Mariano Chihade con “amor y linda energía”.

Con el alta médica confirmada, el empresario comienza ahora una nueva etapa de recuperación en su hogar, acompañado por su familia. La actualización representa un paso positivo en su evolución, aunque no se difundieron detalles sobre los plazos previstos para su recuperación.