La princesa Amalia inicia su camino militar y protagoniza una escena histórica con la reina Máxima Zorreguieta

La princesa Amalia vivió este 23 de enero una jornada que quedará marcada en la historia de la realeza de los Países Bajos. En una ceremonia realizada en el Cuartel General Spoor, en Ermelo, la hija mayor del rey Guillermo Alejandro completó con éxito el Entrenamiento Militar General y dio su primer paso formal dentro de las Fuerzas Armadas.

La princesa Amalia de Holanda

Lejos del protocolo rígido y los actos solemnes habituales, el momento tuvo una fuerte carga emocional gracias a la presencia de la reina Máxima Zorreguieta, quien siguió cada instancia desde la primera fila y protagonizó junto a su hija una escena tan íntima como poco frecuente en la monarquía.

Un ascenso histórico y una imagen que rompió el protocolo

Vestida con uniforme de camuflaje y el rostro pintado, la princesa Amalia recibió su ascenso a cabo tras finalizar el exigente AMO, que incluye formación en tácticas de combate, supervivencia, orientación y manejo de armamento. Con este logro, se convirtió en la primera mujer de la Casa de Orange en iniciar el servicio militar como reservista.

La princesa Amalia de Holanda y la reina Máxima Zorreguieta

El instante más emotivo llegó cuando, tras recibir oficialmente su rango, la princesa Amalia se fundió en un abrazo largo y espontáneo con Máxima. Por unos segundos, la reina dejó de lado su rol institucional para mostrarse simplemente como una madre orgullosa, una imagen que sorprendió y conmovió a los presentes.

El compromiso de la princesa Amalia

La formación de la princesa Amalia se enmarca dentro del programa Defensity College, que permite a estudiantes universitarios combinar su carrera académica con tareas y entrenamiento en el ámbito de la Defensa. A partir de ahora, la heredera continuará vinculada al Estado Mayor de la Defensa como asistente estudiantil, sin recibir remuneración.

La princesa Amalia de Holanda y la reina Máxima Zorreguieta

Este paso también retoma una larga tradición militar dentro de la monarquía neerlandesa, ya que el rey Guillermo Alejandro sirvió en la Marina Real, el Ejército y la Fuerza Aérea. Con este hito, la princesa Amalia refuerza su preparación integral y deja en claro su compromiso con el rol institucional que asumirá en el futuro, marcando una nueva etapa para la Casa de Orange.