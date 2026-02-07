Sastrería, elegancia y complicidad royal: los looks de la Reina Máxima y la princesa Amalia en los Juegos Olímpicos de Invierno

La Reina Máxima de los Países Bajos volvió a demostrar por qué es una de las referentes indiscutidas del estilo real europeo. Este 6 de febrero de 2026 en Milán, junto a su hija mayor, la princesa Amalia, dijo presente en la presentación oficial del seleccionado neerlandés que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno, en una jornada donde la moda y la realeza se combinaron a la perfección.

Lejos de los protocolos rígidos, madre e hija apostaron por looks sobrios, modernos y funcionales, pensados para acompañar un evento deportivo de alto perfil, pero sin resignar elegancia ni identidad royal.

Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia

Los looks de Máxima y la princesa Amalia para la presentación de los Juegos Olímpicos de invierno

Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia deslumbraron con los outfits que eligieron para la presentación del seleccionado de los Países Bajos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026. En la transmisión oficial, se dejó ver a la Reina de Holanda con un traje sastrero en tono gris, compuesto por blazer entallado y pantalón recto, una fórmula clásica que la monarca resignifica con naturalidad.

Debajo del saco, eligió un polera al tono, ideal para el clima invernal, mientras que el estilismo se completó con el cabello suelto, peinado con ondas suaves, y un maquillaje natural que resaltó su sonrisa característica. Fiel a su estilo, Máxima apostó por una elegancia sin estridencias, perfecta para una cita institucional con espíritu deportivo.

Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Por su parte, la princesa Amalia acompañó con un look que confirmó su evolución estilística. La heredera al trono eligió un conjunto monocromático en tono bordó, integrado por blazer y pantalón de líneas amplias, una silueta que ya se convirtió en una de sus favoritas.

El outfit se completó con accesorios discretos y un beauty look natural, reafirmando su preferencia por una moda elegante, cómoda y acorde a su rol institucional. Sin buscar protagonismo excesivo, Amalia logró destacarse con una elección cromática sofisticada y actual.

La postal real en los Juegos Olímpicos de Invierno

En una foto que la Casa Real compartió en las redes sociales, tomada desde las gradas, mostró a la Reina y la princesa Amalia junto al rey Guillermo Alejandro, en una escena distendida que demostró el costado más cercano de la familia real. En ese contexto, los looks cobraron aún más sentido: elegantes pero funcionales, pensados para acompañar una jornada deportiva sin perder el sello royal.

Los reyes de Holanda y la princesa Amalia en Milán

Una vez más, la Reina Máxima y la princesa Amalia confirmaron que la moda también es una poderosa herramienta de comunicación dentro de la realeza, capaz de transmitir cercanía, modernidad y compromiso institucional, incluso en un evento tan dinámico como la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno.