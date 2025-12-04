La princesa Amalia impactó al repetir un look icónico de Máxima Zorreguieta y marcar tendencia

Máxima de los Países Bajos se convirtió en el modelo a seguir por su hija mayor, la princesa Amalia. Y es que no solo la heredera al trono da muestras de estar muy atenta a los equipos que luce su madre, sino que no duda en reutilizarlos inclusive un día después.

Máxima (con el estilismo que repitió su hija) en el Palacio de Huisten Bosch, junto a Amalia y el rey Guillermo.

Los detalles del outfit de Máxima que repitió su hija Amalia un día después

Días atrás, el rey Guillermo recibió en el Palacio de Huisten Bosch a los grandes duques de Luxemburgo. Para acompañarlo, Máxima lució un vestido de Natan fucsia con una capa colorada de lana de Valentino, más pamela de Fabienne Delvigne, sobre de Sophie Habsburg y stilettos Gianvito Rossi.

Solo veinticuatro horas transcurrieron para que le llegara el turno a Amalia de cumplir un acto oficial acompañando a su padre a la Sesión Especial de los Estados Generales en la Gran Iglesia (Grote Kerk).

Amalia un día después, con el vestido que lució su madre en la recepción a los duques de Luxemburgo.

Para demostrar la gran admiración que siente por su madre, la princesa Amalia replicó su imagen. El vestido by Natan –que Máxima había estrena do cuando ella cumplió los 18 años- y la misma capa de lana de Valentino. Además de llevar sus stilettos Gianvito Rossi.

La princesa Amalia comenzó su largo camino al trono con toda la responsabilidad que ello implica.

Aseguran en Europa que madre e hija hoy mantienen una relación que es la “envidia” de muchas casas reales; ya que Máxima decidió acompañar y apoyar sin condicionalmente a su hija en el difícil camino que emprendió para un día recibir la corona de su padre y convertirse en la reina de los Países Bajos. Y, luego de tomarse un año sabático, la princesa finalmente ya comenzó su largo camino al trono con toda la responsabilidad que ello implica.