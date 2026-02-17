Revelaron la sorpresa que la China Suárez le hizo a sus compañeros de En el barro 2

Este 13 de feberero Netflix estrenó En el barro 2, la segunda temporada de la serie el spin-off de la exitosa serie El Marginal. La historia narra la vida de mujeres privadas de su libertad en la cárcel llamada "La Quebrada", siendo Gladys Guerra y la protagonista. En esta segunda parte, la China Suárez se incorporó al elenco y las expectativas sobre su trabajo crecieron, debido a que constantemente recibe críticas tanto por su vida personal como la laboral y su adaptación a la ficción generó especulaciones.

Tras el lanzamiento de la serie, las actrices destacaron el gran vínculo que pudieron crear dentro y fuera del set de grabación. Fue la actriz Romina Escobar quien reveló el gran gesto de Suárez para celebrar la finalización del rodaje,despejando ciertas dudas sobre cómo es la joven en privado.

La sopresa de la China Suárez para sus compañeras de elenco

En los últimos días, la China Suárez voló de Turquía a la Argentina para estar presente en las ruedas de prensa del lanzamiento de En el barro 2. En las dinámicas frente a cámara con sus compañeras, la ex Casi Ángeles se mostró complice con sus colegas, dejando en evidencia la buena relación que logró conformar. Sin embargo, no fue hasta ahora que se dio a conocer que tuvo un gran gesto con el elenco, con el que demostró su calidad de compañerismo.

Romina Escobar, actriz que interpreta a Lechu, brindo una entrevista con Nilda Sarli en su ciclo Mil vidas, y respecto al rol a las habladurías que hay sobre la China Suárez destacó que su experiencia personal fue muy buena, encontrándose con una persona amable y cómplice dentro del set de grabación. "Nos sorprendió porque es totalmente dulce y amable", indicó.

Pero además, reveló que la China Suárez se ocupó de que todos celebraran el fin de rodaje. "Nos invitó a su casa y nos dijo: ' Tengo una sorpresa para ustedes'. Y llegó un bus con música y bebidas y festejamos todos adentro del bus. Fuimos a otro lugar y todos felices", contó Escobar. Y destacó a su colega como una persona "amorosa".

Con este testimonio, una vez más, se despejan los rumores sobre cierta actitud que podría tener la China Suárez al momento que realiza rodajes. Lo cierto es que se tratan de especulaciones debido a su historia personal y vinculaciones amorosas ya que a lo largo de su carrera quienes compartieron elenco con ella la han destacado como una gran compañera.