Marley criticó a Santiago del Moro tras ganar el Martín Fierro de Oro: “La emoción de él fue rara”

Marley criticó el reconocimiento que recibió Santiago del Moro en la última edición de los premios Martín Fierro, donde se le entregó el galardón más destacado de la noche. En el marco de una celebración que reunió a figuras de la televisión nacional, sus declaraciones aportaron una perspectiva distinta sobre el cierre del evento.

Marley

En una entrevista con Puro Show (El Trece), el conductor compartió su mirada sobre lo ocurrido. A su vez, fue consultado por las palabras de Verónica Lozano sobre las polémicas de la noche. "Estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo con Vero. Estoy de acuerdo con que hay mucha cosa rara en el Martín Fierro, hay cosas que no tienen lógica", inició.

"Vero la re quiere a Susana y Susana también tiene buena onda con ella. Yo las re quiero a las dos. Duró tres meses su programa (el de Susana), como en el resto del mundo", continuó. A su vez, Marley realizó una reflexión sobre la reiterada entrega de premios a una sola persona: "Acá lo que se está hablando es que gane el premio la misma persona: ¿Y Messi con el balón de oro qué? Había que decirle no se lo damos más a Messi porque ya ganó el año pasado. Es ridículo”.

Santiago del Moro

En la misma línea, el presentador dejó en claro que, para él, existen muchas sospechas por quiénes son los ganadores de cada terna en los Martín Fierro. “Yo sospecho algunos rubros que son así, entonces si realmente es así, que alguien pida una auditoría y veremos. En algún momento se tiene que aclarar”.

Por su parte, durante la entrevista, Marley también se refirió al momento en que Santiago del Moro subió al escenario para recibir el premio. "La emoción de él fue rara porque vio el sobre, se quedó así... Si yo abro el sobre y dice Marley, me emociono en el momento que lo veo, cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después, cuando lo digo, me emociono", continuó.

El conductor, que también estuvo nominado en la ceremonia, explicó que no tiene nada personal contra el conductor de Gran Hermano, pero le llamó la atención su reacción. "Todo el mundo sabe todo eso, eso es lo que tiene que cambiar, no puede ser que todos sepan todos los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa", comentó.

Antes de concluir con la entrevista, Marley fue consultado si conduciría nuevamente los Martín Fierro y su respuesta generó una ola de reacciones. "Lo hice 8 veces, me da lo mismo; si me toca de vuelta, lo haré; si no, no me cambia. La verdad la pasé mejor en Japón que sentado ahí", comentó entre risas.

Marley

Marley se refirió a Santiago del Moro tras recibir el Martín Fierro de Oro y dejó una serie de comentarios que dejaron en claro su postura. La observación sobre la emoción del conductor al recibir el galardón se convirtió en uno de los puntos más comentados, en una noche que combinó reconocimientos y momentos destacados.

VDV