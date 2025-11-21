Ángel de Brito sentenció el futuro de Marcelo Tinelli: “Lamento pincharles el globo”

Marcelo Tinelli no pasa por un buen momento, ya no solo por los temas económicos que se conocen desde hace un tiempo, sino también por el conflicto familia en el que se vio envuelto, que terminó desencadenando en su salida del streaming. Ahora, Ángel de Brito se refirió a su futuro y reveló los deseos que tiene cuando todo esto pase.

El futuro de Marcelo Tinelli

El futuro de Marcelo Tinelli es una incógnita. Alejado de la televisión argentina, el conductor había empezado con su ciclo de streaming, que había encontrado buenos números de audiencia, más allá de las polémicas que lo rodeaban. Sin embargo, en las últimas semanas, el nuevo conflicto familiar, de la mano de su hija, Juana Tinelli, terminó desencadenando en su renuncia al ciclo.

Marcelo Tinelli.

A partir de esta situación, los rumores sobre su próximo trabajo no tardaron en aparecer. Fueron varios los que indicaron que tendría una oferta de la televisión chilena y otros tantos los que lo ubicaron en Uruguay. Dos propuestas que, aseguraban, tenían chances de concretarse.

Sorpresivamente, este viernes, menos de 48 horas después de que sonaran esos rumores, Ángel de Brito se encargó de tirarlos por la borda. “Lamento pincharles el globo a todos. Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile. No va a volver a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo”, aseguró en LAM.

Marcelo Tinelli y Juana Tinelli

Tras esas primeras palabras, el conductor reveló cuáles son sus intenciones para el 2026. “Marcelo Tinelli quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina”, aseguró de manera tajante.

La opinión de Ángel de Brito

Acto seguido, con esa misma seguridad, se encargó de dar su parecer y puso en duda que sus intenciones se fueran a concretar. “Que eso pase. Bueno, eso es otro tema “, sentenció, dando a entender que ese regreso no se concretaría.

Ángel de Brito.

De esta manera, Ángel de Brito se refirió al futuro de Marcelo Tinelli y fue claro, tanto con las intenciones del conductor como con lo que podría suceder en el 2026. Solo resta esperar para saber si finalmente todo se da de esa manera.