Así es la casa de Santiago Del Moro y su esposa que reciclaron después del éxito de Gran Hermano: campestre, moderna y a la venta

Santiago del Moro y su esposa, María José Sánchez, formaron una familia junto a sus tres hijas, Catalina, Amanda Y Santa. Si bien el conductor no suele hablar mucho de su vida privada, y mucho menos mostrarla de primera mano, en las últimas horas se pudo conocer cómo es la casa en la que la familia vivió hasta hace poco tiempo y que hoy se encuentra en venta.

Así es la casa de Santiago del Moro y su esposa, María José Sánchez, que se puso en venta

Fue a través de TikTok, que un usuario especializado en la venta de casas, reveló que la antigua casa de Santiago del Moro y su familia estaba en venta. En el video, se destaca que la vivienda, ubicada en un barrio privado de la Zona Norte, fue reciclada por completo hace apenas unos tres años. Una época que, aproximadamente, coincide con el final del gran éxito de Gran Hermano en su regreso a la pantalla.

Santiago del Moro

La propiedad tiene 200 metros cuadrados construidos, en un terreno de unos 800 metros cuadrados en total. Llamativamente, todo el espacio habitable se divide en una sola amplia, muy amplia, en la que se reparten el living comedor, una cocina moderna y equipada, tres habitaciones, y un baño principal de gran tamaño.

A pesar de la modernidad que se puede apreciar en sus terminaciones, electrodomésticos y diseño en general, la casa transmite una sensación de hogar más bien campestre y un poco más antiguo, de unos 30 años como destaca el propio vendedor. Una combinación llamativa, que se da, principalmente, por la manera en la que está distribuida.

Santiago del Moro y Santa, su hija más pequeña.

El jardín se convierte en el foco de interés general de la casa de Santiago del Moro y su esposa

El punto más importante, sin lugar a dudas, de la casa que Santiago del Moro y María José Sánchez pusieron a la venta, es el extenso jardín, con galería. En él, se destaca una enorme pileta con tres metros de profundidad.

Aunque no se sabe los motivos por los que Santiago del Moro y María José Sánchez pusieron la casa en venta, lo cierto es que el hogar que conformaron se ve totalmente familiar y listo para cualquiera que desee vivir en él. El empeño que pusieron el conductor de Gran Hermano y su esposa para reciclar la casa es más que palpable y evidencia el cariño que le dedicaron a cada uno de sus rincones.