El look total black de Anita Espasandin en el debut de Benjamín Vicuña en el teatro: riñonera de diseño, accesorios tendencia y glam

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña se muestran como una de las parejas más sólidas del ambiente. Tal es así que suelen asistir a eventos muy acaramelados. En esta ocasión, la arquitecta mostró su faceta fashionista y compartió en sus redes sociales un look total black con el que asistió al debut de su novio en "Secreto en la montaña". Un estilismo cargado de glamour, accesorios en tendencia y una riñonera que cautivó las miradas.

Anita Espasandin apuesta por prendas clásicas dejando su toque glam

Fanática de las tendencias y de los estilismos sofisticados, Anita Espasandin, novia de Benjamín Vicuña, irrumpió en su cuenta personal de Instagram con un look total black elegido especialmente para acompañar al actor chileno en una noche clave: su debut teatral. A través de sus redes sociales, mostró algunos detalles del outfit que armó para la ocasión y dejó en claro que el minimalismo elegante sigue siendo una de sus apuestas favoritas.

Anita Espasandin en el estreno de la obra de Benjamín Vicuña | Instagram

En las imágenes que compartió, se la pudo ver dentro de su vestidor mientras terminaba de prepararse antes de salir. Con un peinado recogido tirante y maquillaje cien por ciento natural, apostó por una estética refinada y moderna, donde mostró que con prendas clásicas puede transformar un outfit ideal para una noche de gala.

La prenda protagonista del estilismo fue un conjunto total black terciopelo compuesto por una polenta ajustada de mangas largas y cuello alto y una calza tiro alto. El diseño resaltó su figura y lo combinó con accesorios dorados que aportaron brillo y sofisticación a la propuesta fashion. Los aros colgantes superpuestos se transformaron en uno de los detalles más destacados.

Look total black de Anita Espasandin para el estreno de la obra de Vicuña | Instagram

La riñonera de diseño de Anita Espasandin

A través del clip que compartió Anita Espasandin en las historias de 24 horas, uno de los elementos que realzan su imagen fue una riñonera de diseño que eligió para completar el outfit. Este accesorio cuenta con ilustraciones estampadas y formato compacto. La misma rompió con la sobriedad del negro y aportó un guiño urbano y canchero. El agregar este tipo de complementos se sumó a las celebrities que apuestan por estilos minimalistas con detalles de autor.

Además, como broche de oro agregó una campera de cuero con detalles teddy -peluchito animal print en la parte del cuello y solapas-; y para romper con la gama cromática sumó guantes “sin deditos” aportando una pincelada de estilo coquette alternativo.

La riñonera de diseño de Anita Espasandin | Instagram

En cuanto al beauty look, la pareja del actor optó por un maquillaje suave, con piel luminosa y labios en tonos neutros. El pelo completamente recogido permitió destacar aún más los accesorios y generó una imagen elegante y prolija. La combinación entre glamour y simpleza fue uno de los grandes aciertos de su elección fashionista.

Con un estilismo sofisticado, accesorios en tendencia y una impronta moderna y refinada, Anita Espasandin, novia de Benjamín Vicuña, volvió a confirmar su pasión por la moda y su habilidad para convertir prendas clásicas en apuestas glamorosas. Su look glam total black para la noche del estreno teatral de su afamada pareja no pasó desapercibido y se consolidó como una de las elecciones fashionistas más destacadas de la noche.

NB