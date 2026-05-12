Así es la casa de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña: muebles de diseñador, vinilo y plantas

Desde que comenzó su relación con Benjamín Vicuña, Anita Espasandín despertó cada vez más curiosidad alrededor de su vida personal y su estilo. Aunque mantiene un perfil relativamente bajo, en sus redes sociales suele compartir pequeños fragmentos de su rutina cotidiana, viajes y algunos rincones de su casa que rápidamente llaman la atención por su estética cuidada y sofisticada.

Lejos de los espacios fríos o excesivamente minimalistas, el hogar de Anita Espasandín transmite una sensación de refugio cálido y artístico. Materiales nobles, muebles de diseño, vinilos, iluminación tenue y enormes plantas terminan de construir una casa con mucha personalidad, donde el lujo aparece desde la sensibilidad estética y no desde la ostentación.

Una casa con espíritu boho

Uno de los aspectos que más destaca dentro de la casa de Anita Espasandín es la fuerte presencia de materiales orgánicos y naturales. Piedra, madera clara, lino y fibras suaves aparecen constantemente en distintos espacios del hogar, generando ambientes muy serenos y relajados.

Así es la casa de Anita Espasandín

El living combina sillones claros, mesas bajas de diseño y pisos de madera que aportan mucha calidez visual. La iluminación tenue y natural ayuda a crear una atmósfera casi cinematográfica, muy alineada con las tendencias actuales de “quiet luxury” y diseño emocional.

Los detalles que definen la casa de Anita Espasandín

Otro de los elementos más llamativos del hogar de Anita Espasandín son las enormes plantas que aparecen en distintos rincones de la casa. Combinadas con paredes de piedra natural y muebles contemporáneos, aportan una fuerte impronta tropical y convierten los ambientes en espacios mucho más vivos y sensoriales.

Así es la casa de Anita Espasandín

Los vinilos y objetos vinculados a la música también suman personalidad y ayudan a construir una estética relajada pero sofisticada. Esa mezcla entre diseño contemporáneo y detalles emocionales hace que la casa se sienta realmente habitada y auténtica. En lugar de apostar por espacios excesivamente perfectos o impersonales, Anita Espasandín parece priorizar ambientes cómodos, creativos y funcionales, donde cada objeto tiene una intención estética muy clara.