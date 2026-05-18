El abrigo estilo Mob Wife con el que Anita Espasandín marcó la tendencia para afrontar el frío con un look chic

“Me encontré un tapadito”, así irrumpió este fin de semana Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, en sus redes sociales. La empresaria es una gran fashionista y demuestra que sigue a la modo con las últimas tendencias, por esta razón no dudó en mostrar orgullosa un tapado estilo Mob Wife para abrigarse ante las bajas temperaturas, sin resignar glamour, estilo y un look súper chic.

Anita Espasandin lució un glamuroso abrigo estilo Mob Wife

En las últimas horas, Anita Espasandin compartió una publicación en su perfil de Instagram con un book de todos que llamó la atención por su impronta osada y cargada de personalidad. Para asistir a una jornada de paseo por el campo junto a su novio Benjamín Vicuña, la administradora de empresas utilizó abrigo estilo Mob Wife. Esta novedosa categoría en este tipo de prendas responde a una tendencia de moda inspirada en la imagen de las esposas de mafiosos en películas y series, pero reinterpretada de forma glamorosa y con guiños modernos.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña | Instagram

En este sentido, a través de las postales, posó sonriente, sensual y sumamente orgullosa de ser la dueña de una pieza tan exótica como llamativa. El tapado consta de una combinación de piel larga, esponjosa y voluminosa. Asimismo, se destaca la presencia de colores clásicos y llamativos tales como el fucsia para la parte de la piel en la zona del cuello, solapas, puños y en la parte inferior del mismo. Por su parte, se puede apreciar la presencia del cuero en tono rojizo que aporta sobriedad y rompe con el tono “chillón” propio de la colorimetría pastel fashion.

El abrigo estilo Mob Wife de Anita Espasandín | Instagram

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña: un amor que no resigna estilo

Visiblemente enamorados, el actor chileno y Anita Espasandin pasearon sonrientes al aire libre tomados de la mano, paseando en un carrito apto para circular sobre el césped y acariciando caballos. Sin embargo, ella aprovechó, cada vez que la cámara la tomaba, para posar desde diversos ángulos y mostrar un tapado pensado para llamar la atención de quienes se topen con él.

El abrigo estilo Mob Wife de Anita Espasandín | Instagram

Si bien este tapado largo fue el verdadero protagonista de su look, complementó su estilismo con unos jeans oversize con rotura a la altura de las rodillas, descontracturando la rigidez de este tipo de pantalones. Además, sumó zapatillas deportivas color violeta, manteniendo la misma gama cromática del saco. Para sellar su imagen, añadió gafas de sol con detalles dorados y llevó su pelo lacio suelto. Esta propuesta combina comodidad, aporta un guiño retro con aire contemporáneo.

El abrigo estilo Mob Wife de Anita Espasandín | Instagram

En la caja de comentarios, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Mientras su actual pareja le dejó un emoji con una llama de fuego, algunos le alegaron el tapado mientras que otros resaltaron su imagen como referente de moda y estilo, hasta incluso enaltecieron su noviazgo con el intérprete extranjero destacando lo "hermosos que son juntos".

Así, casi sin proponérselo, Anita Espasandin volvió a llamar la atención de quienes encuentran en ella una fuente de inspiración fashionista. Con un estilismo sofisticado, un tapado de abrigo estlo Mob Wife y una impronta moderna y chic, la empresaria volvió a confirmar su pasión por la moda. De esta manera, confirma que no hace falta seguir al pie las reglas de la moda para destacarse: basta con reinterpretarlas con actitud.