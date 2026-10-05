El lado B de la habitación de Pampita: cuadro XL, rack para la televisión y libros sobre el pie de cama

Pampita mostró el lado B de la habitación y dejó ver algunos detalles que suelen pasar desapercibidos dentro de su casa. Entre objetos decorativos y piezas de gran tamaño, las nuevas imágenes permitieron descubrir una perspectiva diferente del espacio. La composición del ambiente, los elementos elegidos para acompañar la decoración y ciertos detalles funcionales despertaron interés por aspectos poco vistos hasta ahora. Cada rincón parece integrarse dentro de una propuesta donde la decoración convive con las tendencias.

Pampita abrió las puertas de su casa y sorprendió a todos con el lado B de su habitación

Pampita compartió nuevas postales de su vida privada y permitió observar características de un ambiente que suele mantenerse alejado de las cámaras. La distribución, los materiales elegidos y ciertos detalles decorativos llamaron la atención de sus seguidores y ofrecieron una mirada diferente sobre la forma en que está pensado este espacio de uso diario. Entre piezas seleccionadas con cuidado y una ambientación que mantiene una misma línea estética, las imágenes revelaron algunas de las tendencias de interiorismo más elegidas por la modelo.

Pampita

Luego de la peregrinación a Luján, la modelo compartió en sus redes sociales una serie de historias donde se la podía ver junto a su hija, Anita García Moritán, en su habitación. Sus posteos dejaron ver una estética basada en tonos claros y materiales naturales, una característica que se repite en distintos espacios de la casa. Las paredes en colores neutros, la ropa de cama en gamas suaves y la presencia de piezas de madera generan una atmósfera luminosa y ordenada, donde cada objeto parece integrarse de manera natural al conjunto.

Uno de los elementos que más llamó la atención de las historias de Pampita fue una gran obra de arte ubicada cerca de una de las paredes del dormitorio. Se trata de un cuadro de formato XL con diseño abstracto y marco oscuro que aporta contraste dentro de una decoración dominada por los tonos claros. Su disposición, apoyada de manera sutil, acompaña el estilo relajado que caracteriza al ambiente y se convierte en uno de los puntos visuales más destacados de la habitación.

La habitación de Pampita

Las historias que compartió la presentadora también permitieron observar la continuidad de una decoración inspirada en detalles coloniales y rústicos. El dormitorio cuenta con una importante cabecera de madera, piezas artesanales, gran cantidad de almohadones y arreglos florales que aportan personalidad al espacio. Lejos de un diseño recargado, estos elementos conviven con una propuesta visual equilibrada que prioriza la amplitud y la circulación.

Tecnología, lectura y detalles personales: La propuesta decorativa del dormitorio de Pampita

Frente a la cama principal de Pampita se encuentra otro de los sectores protagonistas del ambiente. Allí se ubica un rack de madera de líneas simples y baja altura que sostiene un televisor de gran tamaño. La elección de este mueble permite integrar la tecnología sin alterar la armonía decorativa del dormitorio, manteniendo la coherencia estética que domina toda la habitación. El mobiliario, de tonos oscuros, establece además un interesante contraste con los colores predominantes del resto del cuarto.

La habitación de ​Pampita

Otro detalle que quedó al descubierto fue la presencia de distintos libros ubicados sobre el pie de cama y en sectores cercanos al área de descanso. Los ejemplares, vinculados al diseño, la decoración y el estilo de vida, aportan una impronta personal al dormitorio. Más allá de su función práctica, se incorporan como parte de la ambientación y contribuyen a completar una imagen cuidada y coherente con el resto de la decoración.

A través de estas nuevas imágenes, Pampita permitió conocer una faceta menos difundida de uno de los ambientes centrales de su hogar. El dormitorio reúne piezas de inspiración colonial, muebles de madera, flores, objetos decorativos, arte contemporáneo y recursos tecnológicos dentro de una misma propuesta visual. La combinación de estos elementos configura un espacio amplio, funcional y luminoso, donde el diseño se apoya en detalles simples para construir una identidad definida sin perder sensación de comodidad.

La habitación de ​Pampita

Pampita volvió a compartir imágenes de su dormitorio y permitió conocer detalles que completan la identidad de este ambiente dentro de su hogar. La presencia de piezas decorativas, materiales naturales, espacios destinados al entretenimiento y objetos vinculados a sus intereses personales muestra cómo está organizado este sector de la casa. A través de estas nuevas postales, también fue posible descubrir elementos menos visibles de la habitación, un espacio donde la decoración y la funcionalidad conviven de manera integrada.

VDV