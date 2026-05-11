Cathy Fulop mostró la más tierna imagen de su nieta, Gia: "Gracias universo"

Cathy Fulop mostró la más tierna imagen de su nieta Gia, un gesto que refleja la emoción de esta nueva etapa familiar y que, rápidamente, se convirtió en uno de los momentos más comentados. La actriz eligió compartir una postal íntima que dejó ver la calidez del momento que vive, marcando un capítulo especial en su vida personal.

La emotiva imagen que compartió Cathy Fulop con su nieta, Gia

En las últimas horas, Cathy Fulop sorprendió a todos con una tierna postal de su nieta Gia; la imagen marca el especial momento que está viviendo. La escena mostró un instante cargado de significado, donde cada detalle destacó la conexión que se percibe entre ellos y mostró cómo continúa su nuevo rol como abuela.

Cathy Fulop y su nieta Gia

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una publicación que conmovió a sus seguidores. En la foto, se la ve sosteniendo a la pequeña en brazos, mientras el rostro de la bebé aparece cubierto con un pequeño corazón blanco. La historia sigue la misma línea de Oriana Sabatini y deciden resguardar en la intimidad el rostro de la pequeña.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve y emotivo: “Gracias, Universo”. Además, en el fondo de pantalla de su teléfono se observa la hora 11:11, un detalle que muchos interpretan como un símbolo de conexión y buenos deseos. Cathy Fulop eligió compartir este instante con sus seguidores, transmitiendo la alegría que le genera esta nueva etapa como abuela.

Cathy Fulop y su nieta Gia

El posteo de la actriz en Instagram rápidamente generó una ola de comentarios y reacciones, destacando el momento que vive junto a Gia. La pequeña de poco más de tres meses apareció en los brazos de su abuela con un conjunto sencillo y delicado, compuesto por un body entero de mangas largas con cuello bebé en color nude, con pequeños dibujos de osos en color marrón claro.

Paulo Dybala sorprendió a todos al describir cómo es Cathy Fulop como abuela

Días antes de la publicación de Cathy Fulop en sus redes sociales, Paulo Dybala se refirió a cómo vive ella su rol de abuela. En una entrevista con Joaquín “El Pollo” Álvarez, el futbolista fue consultado por la abuela más “intensa”; ante esto, destacó la personalidad enérgica de la madre de Oriana Sabatini; además, hizo referencia a la presencia constante en sus vidas.

“Sí, sí, súper. Igual, Caty es una genia, la verdad que está en todo. Súper disponible, pendiente”, continuó el jugador de la Roma. Por otro lado, comentó que la presencia de la presentadora es constante y su ayuda diaria acompaña el nuevo proceso que están viviendo como familia. Cabe destacar que la presentadora viajó a Italia para poder estar presente junto a su hija en el nacimiento de Gia.

Actualmente, Cathy Fulop se encuentra en Argentina junto a Oriana Sabatini, quien llegó al país para hacer el estreno de su novela en la Feria del Libro. La llegada de la pequeña marcó un antes y un después en la vida de la familia; y en este contexto, la modelo se convirtió en un pilar fundamental, acompañando a su hija y brindando apoyo constante.

Cathy Fulop

Cathy Fulop mostró la más tierna imagen de su nieta Gia, un gesto que se convirtió en uno de los momentos más destacados en la vida familiar. La actriz eligió compartir una postal íntima junto a la pequeña, reflejando su emoción. Con su posteo, destacó la felicidad del momento que está viviendo junto a su primera nieta.

VDV