Paulo Dybala reveló cómo es Catherine Fulop como abuela

Paulo Dybala y Oriana Sabatini atraviesan uno de los momentos más importantes de sus vidas desde el nacimiento de su primer hijo, el pasado 2 de marzo de 2026. Desde entonces, la pareja comenzó a compartir pequeños momentos de esta nueva rutina familiar, marcada por el aprendizaje, la emoción y el acompañamiento constante de sus seres queridos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala junto a su hija

En ese contexto, Paulo Dybala brindó una entrevista con Joaquín “El Pollo” Álvarez donde habló con humor y naturalidad sobre la llegada del bebé, la convivencia familiar y, especialmente, sobre el rol de Catherine Fulop como abuela, dejando en claro que tiene una participación muy activa en esta etapa.

El rol de Catherine Fulop como abuela

Durante la charla, el conductor le preguntó directamente quién era la abuela “más intensa”, haciendo referencia a la personalidad enérgica y presente de Catherine Fulop. Entre risas, Paulo Dybala respondió sin vueltas: “Entonces no hace falta que te responda”.

Lejos de incomodarse, Paulo Dybala continuó hablando con mucho cariño sobre la actriz y conductora venezolana, destacando el vínculo cercano que mantiene con toda la familia. “Sí, sí, súper. Igual Caty es una genia, la verdad que está en todo. Súper disponible, pendiente”, aseguró.

Cómo se formó el vínculo entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini

En otro tramo de la entrevista, Paulo Dybala recordó cómo fue el proceso previo a formar una familia junto a Oriana Sabatini. “Sí, al principio me puso un freno. Bien. Y después, bueno... llevamos casi ocho años, era... a medida que iban pasando los años se fue como planeando un poco el hecho de formar familia”, contó.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Además, reveló que Oriana Sabatini fue quien tomó gran parte de las decisiones vinculadas a la preparación para la llegada del bebé: “Lo mío fue más como compartir una opinión”, admitió entre risas. Y cuando Joaquín Álvarez le preguntó si simplemente aceptaba lo que proponía su pareja, respondió divertido: “Sí, me gusta”. Con estas declaraciones, Paulo Dybala mostró una faceta mucho más relajada e íntima, marcada por la complicidad con Oriana y por una dinámica familiar donde Catherine Fulop también ocupa un lugar central como una abuela presente y completamente involucrada.