Oriana Sabatini y Paulo Dybala se volvieron padres de Gia, el 2 de marzo, y emocionaron a toda su familia. Los padres de la actriz no tardaron en mostrar la felicidad de haberse convertido en abuelos por primera vez. Es por eso que se encuentran siempre junto a su nieta, ayudando a la pareja a criar a la bebé. Cathy Fulop comparte las mejores postales y momentos íntimos con ella, pero, en las últimas horas, derritió a todos de amor al exponer lo mucho que siente por Gia.

Catherine Fulop, Ova Sabatini y Gia

Cathy Fulop derritió de amor a todos con la foto de su nieta, Gia: "Huelen a cielo"

Catherine Fulop no duda en acompañar a sus hijas en todos los momentos de su vida. Oriana Sabatini se volvió mamá primeriza, el 2 de marzo, y enterneció a todos sus seres queridos que saben lo mucho que deseaba este momento. Es por eso que, su cuenta de Instagram, se volvió un álbum de postales de la pequeña Gia y los tiernos ratos que pasan como abuela-nieta. En las últimas horas, derritió de amor a todos con una foto de ambas juntas, donde exponía el amor que siente.

En sus historias de Instagram, compartió una foto de la intimidad de una tarde de cuidado a Gia, donde ella le daba cariño. Allí, se veían los piecitos de la bebé y ella se acercaba a darle besos. De fondo, eligió "Sos mi pedacito de cielo", de LatiMelody. En esa línea, escribió con mucho amor: "Dicen que huele a cielo... ¡Confirmado!". La postal enterneció a todos sus seguidores, quienes saben lo feliz que la beba le hace a la familia Sabatini.

Catherine Fulop, Gia Dybala

Cathy Fulop: una abuela enamorada de su nieta

Entre su carrera en los medios de comunicación, el lanzamiento de su nuevo libro y su nueva situación como mamá primeriza, Oriana Sabatini necesita de la ayuda de sus seres queridos en todo momento, sobre todo para el cuidado de Gia, su beba. Es por eso que la primera en aparecer fue Catherine Fulop, su mamá.

En sus redes sociales, la actriz muestra que cuida en todo momento de la bebé y ayuda a su hija con la crianza que ella considera necesaria. Es así como provoca la ternura de todos, y se muestra enamorada de su nieta, que se volvió la luz de su corazón. Desde desayunos juntas, siestas y paseos familiares, Fulop es una abuela enamorada, que convirtió su vida alrededor de la pequeña Gia, aquella bebe que se robó la atención de todos.

Los usuarios de las redes sociales se enternecen con todos los videos y fotos que la familia Sabatini comparte. Gia Dybala se robó el corazón de todos con su belleza, y el amor que le entregan se ve en cada gesto que comparten. Catherine Fulop derritió a sus seguidores al mostrar la intimidad de un momento abuela-nieta, donde ella expresó lo importante que se volvió la bebé en su vida.

A.E