La mamá de Lionel Messi reveló detalles de cómo sigue la salud de Jorge Messi

En medio del revuelo mediático generado por las versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, decidió llevar tranquilidad y brindó detalles sobre la situación de su esposo. Lo hizo a través de un mensaje enviado al programa LAM (América TV), en el que se refirió al momento familiar que atraviesan y aclaró cómo se encuentran actualmente.

El estado de salud de Jorge, el papá de Lionel Messi

Luego de los rumores acerca del estado de salud del papá de Lionel Messi, este martes 23 de junio, Ángel de Brito en su ciclo de espectáculos que conduce por América TV, aseguró que el hombre de 68 años ya se encuentra fuera del hospital. "Empezamos por las buenas noticias para la familia Messi, le dieron de alta a Jorge Messi", garantizó al aire.

Lionel Messi con su padre Jorge Messi | Instagram

En este marco y en medio de la alegría de sus compañeros del panel, el conductor añadió que el padre del delantero se encuentra en su ciudad natal junto a su esposa y otros integrantes de la familia, donde continuará con la recuperación. Además, remarcó con orgullo: "Nos está mirando Celia (la mamá del goleador)".

Desde que se comenzó a especular con la enfermedad de Jorge, Cuccittini fue quien realizó algunas apariciones esporádicas llevando tranquilidad y pidiendo prudencia ante las versiones que circulaban en los medios. En un comunicado oficial emitido en redes sociales, el propio clan expuso: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta". Sin embargo, la figura de la matriarca siempre se mantuvo latente ante la consulta de la prensa.

Celia Cuccittini y Lionel Messi | Instagram

La palabra de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi

Siempre caracterizada por mantener un perfil bajo y mantenerse alejada de los escándalos mediáticos y la sobreexposición pública, Celia Cuccittini decidió romper el silencio ante esta delicada situación familiar que los mantuvo en el centro de la atención durante los últimos días. A través de un mensaje de WhatsApp que le envió al periodista de espectáculos, la mamá de La Pulga expresó: "Los estamos mirando con toda la familia. Besos, los quiero".

Aunque breve, el mensaje fue lo suficientemente contundente como para respaldar la información que había trascendido sobre el estado de salud de Jorge Messi y transmitir tranquilidad respecto de la situación que atraviesa la familia. En otras palabras, si bien se trató de una respuesta escueta, sus palabras alcanzaron para despejar dudas, confirmar la versión difundida en el programa y llevar calma en medio de la preocupación generada por la salud del papá y exmánager del capitán de la selección argentina.

Cabe recordar que fue la propia familia Messi la que salió a desmentir categóricamente las versiones que circularon sobre la salud de Jorge Messi mediante una carta abierta. “Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, señalaron en el comunicado. En ese contexto, las palabras de Celia Cuccittini adquieren un peso especial, ya que su mensaje no solo ratifica la postura oficial del entorno familiar, sino que además aporta tranquilidad al sugerir que el papá de Lionel Messi ya se encuentra en su hogar, recuperándose favorablemente tras haber recibido el alta médica.