Antonela Roccuzzo suele compartir algunos momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales y, entre ellos, también aparecen sus entrenamientos en el gimnasio. En esta oportunidad, mostró parte de una exigente sesión en la que realizó distintos ejercicios de fuerza, con especial atención en el trabajo de espalda, brazos y zona abdominal.

Las dominadas y los ejercicios de espalda que realiza Antonela Roccuzzo

La rutina incluyó movimientos con barra, poleas y paralelas, además de ejercicios con peso corporal y distintas formas de asistencia para completar las repeticiones. Acompañada por una entrenadora, la empresaria recorrió diferentes estaciones del gimnasio y dejó ver algunos de los movimientos que formaron parte de su jornada.

Las dominadas y los ejercicios de espalda que realiza Antonela Roccuzzo

Uno de los ejercicios que más se destacó en el entrenamiento de Antonela Roccuzzo fueron las dominadas en barra, un movimiento que trabaja principalmente los músculos de la espalda y también involucra los brazos. La creadora de contenido realizó distintas variantes: en una de ellas utilizó un cinturón con discos de peso adicional, mientras que en otra recurrió a una banda elástica que le brindó asistencia para completar el movimiento.

La sesión continuó con ejercicios de remo. Primero realizó el remo con barra inclinado, que consiste en llevar el peso hacia el abdomen mientras mantiene el torso inclinado y la espalda alineada. Luego incorporó el remo invertido en paralelas bajas, un movimiento en el que, con los pies elevados, acerca el pecho a las barras mientras mantiene el cuerpo extendido. Ambos ejercicios trabajan distintos sectores de la espalda y requieren también la participación de los músculos estabilizadores.

Los ejercicios en polea que Antonela Roccuzzo incorpora a su entrenamiento

Otro de los recursos que utilizó Antonela Roccuzzo fueron las máquinas de poleas. Entre los movimientos que realizó se encontró el jalón al pecho, un ejercicio que consiste en llevar una barra desde arriba hacia la zona del pecho mientras permanece sentada. Este movimiento trabaja principalmente los dorsales y permite fortalecer la espalda mediante una tracción vertical.

Los ejercicios en polea que Antonela Roccuzzo incorpora a su entrenamiento

También incorporó dos variantes de pull-over en polea alta. En una de ellas realizó el movimiento sentada sobre un banco inclinado, con el torso apoyado en el respaldo, mientras llevaba el cable hacia la altura de los muslos. Más adelante repitió un ejercicio similar, esta vez de pie y con el cuerpo inclinado hacia adelante. En ambos casos, el movimiento consiste en llevar los brazos desde una posición elevada hacia abajo, con una leve flexión de los codos, para trabajar principalmente los dorsales.

Fondos en paralelas y abdominales: cómo Antonela Roccuzzo completa su rutina de fuerza

La sesión de entrenamiento de Antonela Roccuzzo también incluyó fondos en paralelas asistidos con una banda elástica. Suspendida entre dos barras, la creadora de contenido flexionó los codos para descender el cuerpo y luego volvió a elevarse hasta extender los brazos. Para completar el entrenamiento, realizó elevaciones de rodillas colgada de una barra. Desde esa posición, llevó las piernas flexionadas hacia el pecho y luego descendió de manera controlada.

Fondos en paralelas y abdominales: cómo Antonela Roccuzzo completa su rutina de fuerza

Con una combinación de dominadas, remos, poleas y ejercicios en paralelas, Antonela Roccuzzo mostró una sesión variada, en la que predominó el trabajo de fuerza. Los distintos movimientos le permitieron trabajar varios grupos musculares a lo largo del entrenamiento y combinar ejercicios con peso corporal, asistencia elástica y cargas adicionales.