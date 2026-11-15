Las mejores fotos de Antonela Roccuzzo en Machu Picchu: “Todavía sin palabras para describir este lugar”

Antonela Roccuzzo compartió las postales más imponentes de su viaje a Perú junto a Tiffany & Co., la prestigiosa casa de joyería de lujo de la que es embajadora. Luego de su paso por Cusco, la empresaria continuó su recorrido por uno de los destinos más fascinantes del país y llegó a Machu Picchu, donde dejó de lado por un momento sus compromisos profesionales y activó el modo turista para disfrutar de una experiencia única. A través de sus redes sociales, mostró algunos de los paisajes más impactantes de la histórica ciudadela inca, con sus imponentes construcciones de piedra, las montañas que la rodean y la vegetación característica de la región.

Antonela Roccuzzo mostró su paso por Machu Picchu

Este domingo, Antonela Roccuzzo compartió un imponente álbum de fotos de su paso por Machu Picchu y se tomó una licencia en sus habituales publicaciones, en las que suelen predominar las campañas publicitarias, los posteos en familia junto a sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- y su esposo, Lionel Messi, y los distintos momentos de ocio. Esta vez, la influencer apostó por mostrar una faceta menos habitual en sus redes sociales: su costado más turístico y aventurero.

Antonela Roccuzzo frente a las ruinas de Machu Picchu | Instagram

Más allá de que su viaje a Perú está vinculado a compromisos laborales, la empresaria aprovechó su estadía para conocer una de las Siete Maravillas del Mundo y recorrer uno de los sitios arqueológicos más reconocidos a nivel internacional. Fascinada por la imponente arquitectura inca, los paisajes montañosos y la belleza natural del lugar, quiso compartir con sus millones de seguidores algunos de los momentos más especiales de esta experiencia. De hecho, eligió una frase que resumió a la perfección sus sensaciones frente a semejante escenario: “Todavía sin palabras para describir este lugar. Qué maravilla Perú”.

Antonela Roccuzzo en Perú | Instagram

El look de Antonela Roccuzzo frente a las ruinas de Machu Picchu

Si de presencia y moda se trata, Antonela Roccuzzo estuvo atenta a cada detalle de su estilismo. Para su travesía por Machu Picchu eligió un look casual chic, con una combinación de prendas básicas y accesorios que aportaron personalidad y estilo a su outfit. Para preservar la comodidad, pero siempre atenta a la elegancia, llevó por una remera negra ajustada de mangas al codo, que combinó con un pantalón blanco de tiro alto, logrando un contraste clásico y sofisticado. Completó el conjunto con un cinturón fino de cuero negro con detalles metálicos plateados, que marcó su cintura y sumó un toque de elegancia a una propuesta relajada, ideal para disfrutar de una jornada de turismo.

El look casual chic de Antonela Roccuzzo | Instagram

Los accesorios fueron protagonistas y le dieron al estilismo un aire boho y viajero. La modelo llevó una cartera cruzada de gamuza en tono marrón camel, mientras que en una de sus manos sostuvo un sombrero negro de ala ancha y unos lentes de sol oscuros. Además, sumó varias pulseras plateadas en ambas muñecas, un anillo delicado y un collar fino. Con el pelo largo, suelto y con sus clásicas ondas naturales, y un maquillaje sutil, volvió a demostrar que sabe combinar comodidad y distinción incluso en los destinos más imponentes.

Antonela Roccuzzo compartió fotos de su viaje por Perú | Instagram

Con estas imágenes, Antonela Roccuzzo compartió una experiencia diferente, lejos de las campañas publicitarias, los looks y los habituales momentos familiares que suele mostrar en sus redes sociales. A través de cada foto, puso en manifiesto su asombro y admiración por la riqueza cultural y natural de Perú, así como también cuánto disfrutó de conocer uno de los lugares más emblemáticos del planeta. Una visita especial que la dejó sin palabras y que quiso inmortalizar con sus millones de seguidores.