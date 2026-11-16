Antonela Roccuzzo y Juliana Awada coinciden: así se llevan los sombreros en 2026

Antonela Roccuzzo y Juliana Awada coincidieron en un accesorio para dos viajes muy distintos: un sombrero negro de ala ancha. La empresaria rosarina lo llevó en uno de sus recorridos durante su estadía en Perú, en el álbum que publicó en Instagram el domingo 15 de noviembre, mientras que la ex primera dama lo había incorporado a su ropa de abrigo para la nieve de la Patagonia en uno de sus viajes.

Las dos apariciones se dan en un año en el que los sombreros recuperaron terreno en la moda internacional. En desfiles y en el street style de las semanas de la moda europeas, los portales especializados registraron su regreso, por lo que la empresaria y la ex primera dama lo adaptaron a su estilo: prendas de colores opuestos bajo el sol andino o texturas cálidas frente al frío cordillerano.

Antonela Roccuzzo y el sombrero fedora negro en Machu Picchu

Antonela Roccuzzo recorrió la ciudadela inca con un sombrero de paño negro, de copa estilo fedora y ala rígida, que en algunas tomas tiene puesto y en otras sostiene en la mano. La visita formó parte de un viaje de trabajo a Perú, adonde llegó invitada por una firma de joyería de la que es embajadora, y que incluyó un paso por Cusco y por las terrazas circulares de Moray antes de subir a Machu Picchu.

Antonela Roccuzzo, con el sombrero en la mano y anteojos de sol en Machu Picchu.

La base del estilismo fue un contraste clásico entre negro y blanco. Eligió una remera oscura al cuerpo, de cuello redondo y mangas cortas, con un pantalón blanco de tiro alto y pierna recta y amplia, ceñido con un cinturón fino de cuero negro con hebilla plateada.

Los accesorios aportaron un tercer color y el brillo del metal. Cruzó sobre el torso una cartera bandolera de gamuza camel con flecos largos y la combinó con aros plateados colgantes y varias pulseras superpuestas en ambas muñecas, algunas de cuentas celestes.

Antonela Roccuzzo recorre Machu Picchu con fedora negro, remera al cuerpo y pantalón blanco.

No fue el único modelo que usó durante el viaje. En Cusco había llevado una versión beige con una cinta de guarda geométrica, junto a un trench, una remera blanca y un jean recto. Y en el tren que tomó desde Cusco, en un posteo previo al álbum de la ciudadela, volvió a usar el fedora, esta vez con una campera de cuero negra de silueta holgada.

El fedora figura entre los modelos que Harper's Bazaar UK destacó en enero, cuando definió 2026 como el año del sombrero. La estilista Coco Schiffer explicó que vuelven las formas clásicas y estructuradas, entre ellas esa versión de líneas sastreras, el pillbox y la gorra baker boy, sin modelos sobredimensionados ni de fantasía.

Más postales de Antonela Roccuzzo en Perú.

Juliana Awada y su sombrero de aire vaquero en la nieve de la Patagonia

Juliana Awada eligió para la montaña un sombrero negro de ala amplia, levemente curvada en los costados, con la copa hendida y un cordón que se ajusta bajo el mentón, un recurso de los modelos vaqueros que lo sujeta frente al viento. Lo mostró en el carrusel que publicó durante las vacaciones de invierno que pasó en Villa La Angostura, con el texto "Días mágicos en la Patagonia con mucha nieve y la montaña más linda que nunca".

Juliana Awada con sombrero negro y abrigo teddy en la nieve de la Patagonia.

El sombrero acompañó un abrigo camel de textura teddy, con cuello camisero y grandes bolsillos aplicados, sobre varias capas: una camisa a cuadros en marrones y un tejido crudo con dibujos. Una bufanda mostaza envuelta alta, guantes tejidos, un jean oscuro de botamanga ancha y botas marrones completaron una paleta de tierras, con el marrón que Vogue España señaló en febrero como uno de los nuevos básicos de la temporada fría.

El accesorio forma parte de su sello. Su colección va de los Panamá y un cloche de rafia a los clásicos cowboy, en su mayoría de fibras naturales y tonos neutros. Suele combinarlos con jeans, camisas, botas y buzos tejidos, una base que también aparece en sus fotos de la nieve.

Juliana Awada saluda bajo la nevada, con sombrero de cordón y bufanda mostaza.

Antonela Roccuzzo y Juliana Awada muestran así cómo se llevan los sombreros en 2026: con copa estructurada y como pieza central del look. La empresaria lo sumó al bicolor de su recorrido por Perú, y la ex primera dama, a sus capas de teddy y denim en la nieve de la Patagonia, con una forma que las revistas de moda pusieron entre las claves de este año.