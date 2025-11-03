Así fue el cumpleaños de Thiago Messi, el hijo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi: deco, fútbol y un guiño a un equipo de su papá

El domingo 2 de noviembre, Thiago Messi, el hijo mayor de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, celebró su cumpleaños a lo grande, y rodeado de sus personas favoritas. Entre amigos y familia, el joven mostró su pasión por el fútbol, que la hereda de su papá. En un día temático, con decoración y juegos incluidos, sorprendió al elegir uno de los equipos del 10 como centro de atención de la noche, y los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer su punto de vista.

El cumpleaños de Thiago Messi, el hijo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi: deco, fútbol y un guiño a un equipo de su papá

Thiago Messi celebró sus 13 años a lo grande, y sorprendió a todos al teñir su casa de azulgrana. El joven sigue con su pasión por el fútbol, al igual que su papá, en la categoría sub-13 del Inter Miami. Con su familia en Estados Unidos y sus amigos del club, el hijo mayor de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi decidió hacer un cumpleaños temático del Barcelona FC, y los comentarios de los fanáticos no tardaron en llegar, destacando el amor que el joven demostró por uno de los equipos de su papá.

Antonela fue la encargada de compartir las mejores postales en su cuenta de Instagram. “Que hermoso es celebrarte Thiagui. 13. Te amamos tanto tanto”, expresó en el posteo, mientras los seguidores y usuarios de las redes sociales destacaban la decoración del lugar. En una gran pared, se lucía una gigantografía del Camp Nou encendido en un hermoso atardecer. Junto a una camiseta del Barcelona con el nombre y la edad de Thiago, se lucía la especial torta, que era una réplica del estadio.

Thiago optó por un conjunto deportivo, con una camiseta verde llamativa y auspiciada por Spotify. Sus hermanos, Ciro y Mateo, también fueron por el mismo estilo y disfrutaron de los juegos que sus papás propusieron, como fue una cancha de fútbol y un inflable rojo para saltar y divertirse. Según las postales, se trató de una reunión íntima, donde los amigos y familia del niño se juntaron para celebrar otro año más.

El festejo se volvió tendencia en redes sociales, y demostró la pasión de Thiago Messi por el Barcelona, uno de los equipos claves por los que pasó Leo Messi, su papá. Antonela Roccuzzo mostró con emoción el festejo y cómo su casa se tiñó de azulgrana para seguir con la temática que su hijo mayor había pedido. Los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios y en celebrar junto al joven este día tan especial para él y su familia.

A.E