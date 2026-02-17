"Fútbol y familia", Antonela Roccuzzo y Lionel Messi compartieron una tarde juegos con sus hijos: diversión y match de looks

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi apuntan a diferentes ámbitos con sus trabajos, pero no dudan en acompañarse en sus fascinaciones. Por un lado, la modelo es una influencia fashionista reconocida a nivel internacional. Por el otro, el capitán es el jugador más importante de los últimos años. A sus hijos no dudan en mostrarles cada lado de sus trabajos y fusionarlos siempre que pueden. Es así como compartieron una tarde de juegos, donde la diversión del fútbol y el match de looks se llevó los halagos de los usuarios de las redes sociales.

Fútbol y familia: la tarde de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con sus hijos

El fútbol es el deporte que une a la familia Messi, y la moda es el ámbito que todos ellos explorar gracias a la influencia de Antonela Roccuzzo. Tanto Lionel como sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, demostraron que su pasatiempo favoritos en jugar en el patio de su casa y crear pequeños partidos entre los cinco. Es por eso que la modelo y el jugador decidieron pasar una tarde a pura diversión con sus hijos, y fusionaron ambas de sus pasiones.

"¡Fútbol y familia!", escribieron en un posteo de Instagram, donde mostraron la tarde de partido que organizaron. En el mismo, se dedicaron a hacer un match de look deportivo, demostrando los dos equipos que formaron. Por un lado, Antonela lucía una camiseta blanca, de estilo crop top, y se dedicó a guiar el estiramiento antes del juego. Lionel y Mateo Messi jugaron para el mismo equipo, con camisetas total aqua; mientras que Thiago y Ciro optaron por una a rayas blancas y celestes. Todos ellos se distinguían por tener detalles en rosas, recordando al equipo de Miami para el que juega el capitán.

El fútbol y la moda, ensamblados en una misma familia

La moda y el fútbol fueron ámbitos muy diferentes y complementarios entre las celebridades. Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son la prueba de eso: mientras que ella impone tendencia con la compañía de su familia, lo acompaña a él en cada partido que disputa e incentiva a sus hijos a que sigan su pasión por el deporte. Es por eso que la familia Messi logra ensamblar diferentes ámbitos, incluso en una tarde de juegos relajante para ellos.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en halagar a la familia y dejar sus comentarios enternecidos por las divertidas postales que ellos compartieron en Instagram. Antonela Roccuzzo y Lionel Messi compartieron una tarde juegos con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y desplegaron pura diversión y match de looks. De esta manera, ensamblaron aún más dos de los ámbitos favoritos de cada uno y más seguidos por las celebridades alrededor del mundo.

