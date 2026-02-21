Lejos del mundo fitness y Lionel Messi: el exitoso nuevo negocio de Antonela Roccuzzo

Durante años, Antonela Roccuzzo construyó su imagen pública asociada al deporte y al universo fitness. Embajadora de Adidas y Alo Yoga, protagonista de campañas junto a Lionel Messi y referente de un lifestyle saludable, la rosarina supo consolidar un perfil coherente, elegante y cercano. Sin embargo, ahora da un paso que la posiciona en un terreno diferente: el mundo de la belleza premium.

Antonela Roccuzzo

Así es el nuevo negocio de Antonela Roccuzzo

Este viernes 20 de febrero, la empresaria fue presentada como la nueva embajadora global de Anastasia Beverly Hills para 2026, una de las marcas más influyentes de la industria cosmética internacional. El nombramiento no es casual. Reconocida por su estética natural, su bajo perfil y su autenticidad, Antonela Roccuzzo encaja con los valores que la firma fundada por Anastasia Soare promueve desde hace décadas: confianza, elegancia y empoderamiento femenino.

Antonela Roccuzzo se posicionó en lo más alto del mundo de la belleza premium

Lejos del universo deportivo que comparte con Lionel Messi, y también de colaboraciones vinculadas al bienestar como las que realizó con marcas de entrenamiento y accesorios, este nuevo rol la instala como figura central en campañas de maquillaje, lanzamientos y contenidos digitales enfocados en belleza.

Según anunciaron en su presentación, en su nuevo papel, la modelo participará en proyectos globales que destacarán productos icónicos y futuras colecciones de la marca. Se trata de un movimiento estratégico que amplía su posicionamiento internacional y la consolida como referente de estilo más allá del fitness y las joyas.

Antonela Roccuzzo en su presentación como embajadora

Antonela Rocuzzo, de su propia marca al imperio de las alianzas globales

Este desembarco en la industria cosmética se suma a un camino empresarial que Antonela Rocuzzo viene construyendo desde hace más de una década. En 2014 fundó Enfans, su marca de indumentaria infantil, junto a su hermana Paula, su prima Andrea Lo Menzo y su madre, Patricia Blanco. Con base en Rosario y presencia en más de treinta locales multimarca, el proyecto se convirtió en el corazón de su independencia económica.

Antonela Roccuzzo

A la par, fue tejiendo alianzas estratégicas con firmas internacionales: desde su experiencia junto a Ricky Sarkany en Europa hasta colaboraciones con Adidas, Alo Yoga, Stanley 1913, CASETiFY y casas de lujo como Guerlain, Lancôme y Tiffany & Co.

Ahora, con Anastasia Beverly Hills, Antonela Roccuzzo refuerza una identidad que ya no gira únicamente en torno al deporte ni a su vínculo con Lionel Messi. Con bajo perfil, coherencia estética y decisiones a largo plazo, la rosarina continúa ampliando su propio imperio, esta vez en el competitivo universo de la belleza global.