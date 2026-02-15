Lionel Messi sorprendió a Antonela Roccuzzo con una cena romántica: el look que se robó todas las miradas y el tierno detalle en el postre

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron el Día de los Enamorados con una velada romántica que combinó lujo, intimidad y gestos de cariño cargados de significado. El capitán de la Selección Argentina organizó una noche especial en un exclusivo restaurante de Miami y la rosarina no tardó en compartir algunos detalles con sus 39,9 millones de seguidores, dejando ver la faceta más idílica del futbolista.

Lionel Messi agasajó a Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a convertirse en una de las parejas más miradas de las redes sociales luego de que ella publicara este domingo 15 de febrero un delicado carrusel en su cuenta oficial de Instagram. Sin palabras, apenas acompañó las imágenes con el emoji de una rosa y un corazón, pero las fotos hablaron por sí solas: desde los obsequios XXL hasta cada plato elegido para la cena.

El menú estuvo a la altura de una cita de alto nivel. Como entrada, disfrutaron de piezas de sushi presentadas con estética minimalista: nigiris coronados con finas láminas de carne apenas sellada, apoyados sobre arroz perfectamente moldeado y servidos en una vajilla de tonos tierra con hoja verde como base. La textura suave del corte y el brillo delicado de la superficie anticipaban una experiencia gourmet de excelencia.

Para el postre, el restaurante preparó frutillas frescas bañadas en chocolate semiamargo, dispuestas sobre una cama de nibs de cacao que aportaban textura visual y gustativa. El detalle más romántico fue una pequeña placa de chocolate con la palabra Love y un corazón rojo que completaba el plato dulce, convirtiendo el postre en una verdadera declaración de amor.

La sorpresa no terminó allí. Antes de la cena, la influencer recibió un imponente oso de peluche tamaño XXL y un frondoso ramo de rosas compuesto por un mix de flores blancas, amarillas, rojas y rosadas. El gesto marcó el tono de la noche: clásico, romántico y en profunda complicidad.

El increíble look de Antonela Roccuzzo para cenar con Lionel Messi

Antonela Roccuzzo apostó por un estilismo monocromático en tono chocolate que realzó su figura y acaparó todas las miradas. Eligió un vestido corto, ajustado y drapeado, con hombros descubiertos y mangas largas, que delineaba su silueta con elegancia. El diseño, de textura satinada y efecto fruncido en todo el cuerpo, aportaba sofisticación y sensualidad en partes iguales.

Asimismo, complementó este sofisticado outfit con sandalias de taco alto al tono, de tiras finas y cerrado en los dedos de los pies, junto a una cartera rectangular pequeña en color marrón con detalles en dorado, logrando una armonía perfecta entre cada pieza. El maquillaje acompañó la propuesta con una paleta cálida: piel luminosa, labios en nude rosado y mirada definida, mientras que llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves hacia un costado. La elección reforzó la estética romántica y moderna de la noche, equilibrando glamour con naturalidad y simpleza.

Lio, en cambio, optó por llevar un traje sastrero en color negro y una camisa a rayas a tono con la paleta cromática de la velada logrando un look matchy match con su esposa. El estilo descontracturado, pero lleno de carácter marcó el sello del ídolo argentino.

Una vez más, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo demostraron que, más allá de la fama y los compromisos profesionales, siguen apostando por los pequeños grandes gestos que fortalecen su historia de amor, que se comenzó a escribir hace 14 años. Entre flores, chocolates, un oso gigante y un estilismo impecable, la pareja celebró el amor con una velada que combinó lujo, complicidad y detalles pensados al detalle. Con este gesto, nuevamente el astro argentino la volvió a clavar en el ángulo dando cátedra de cómo tratar a la mujer de su vida.

