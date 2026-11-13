Antonela Roccuzzo mostró las mejores fotos de su viaje a Perú: “Enamorada de esta belleza”

Antonela Roccuzzo se encuentra en Perú, donde participa de una experiencia organizada por Tiffany & Co., la reconocida casa de joyería de lujo de la que es embajadora. Durante su estadía en Cusco, la empresaria aprovechó para recorrer algunos de los escenarios más destacados de la región y descubrir de cerca sus paisajes y atractivos culturales.

Antonela Roccuzzo

Fascinada con la belleza natural del destino, la rosarina compartió con sus seguidores un álbum de fotografías en el que dejó ver distintos momentos de su recorrido. Entre montañas, extensas planicies y animales autóctonos, la esposa de Lionel Messi mostró algunas de las postales más especiales de su viaje y resumió sus sensaciones con una frase: “Enamorada de esta belleza”.

Los paisajes de montaña que conquistaron a Antonela Roccuzzo

Entre las imágenes que publicó en sus redes sociales, Antonela Roccuzzo mostró diferentes vistas panorámicas de los paisajes andinos. Las imponentes formaciones montañosas, los caminos de tierra rojiza y las extensas planicies se convirtieron en protagonistas de su álbum, en el que se pudo apreciar la particular geografía de la región. En una de las fotografías, la empresaria apareció caminando junto a una compañera por un sendero rodeado de montañas.

Los paisajes de montaña que conquistaron a Antonela Roccuzzo

El terreno de tonos ocres y las grandes elevaciones que se extendían a su alrededor conformaron una de las postales más llamativas de la escapada. Los animales autóctonos también tuvieron su lugar en el recorrido. En distintas imágenes se pudieron observar llamas y alpacas entre la vegetación y los terrenos pedregosos, mientras que otras fotografías permitieron apreciar las praderas de altura y las siluetas de las montañas bajo un cielo cubierto de nubes.

Los paisajes de montaña que conquistaron a Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo visitó las terrazas circulares de Moray

Otro de los lugares que formó parte del recorrido de Antonela Roccuzzo fue Moray, uno de los sitios arqueológicos más reconocidos del Valle Sagrado de los Incas. Este espacio se distingue por sus enormes terrazas circulares concéntricas, construidas en una depresión natural del terreno y distribuidas en distintos niveles. Las estructuras forman una especie de anfiteatro agrícola y reflejan los conocimientos que desarrolló la civilización inca en relación con los cultivos y las condiciones del suelo. Su particular diseño permitió aprovechar las diferencias de temperatura y los distintos microclimas para experimentar con la agricultura.

Antonela Roccuzzo visitó las terrazas circulares de Moray

A través de sus fotografías, la empresaria mostró la singularidad de este escenario, donde las terrazas se despliegan hacia el centro de la formación y crean un contraste con las montañas que rodean el lugar. Así, entre los escenarios naturales de Cusco, los animales propios de la región andina y la riqueza arqueológica de Moray, Antonela Roccuzzo compartió una selección de imágenes que reflejaron su fascinación por Perú. Una escapada en la que los paisajes fueron, sin dudas, los grandes protagonistas.