El presente de Lucas Scaglia, la persona que unió a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo comparten una historia que comenzó cuando eran niños en Rosario, en una etapa marcada por los encuentros familiares y las amistades de barrio. En ese contexto, Lucas Scaglia ocupó un lugar particular debido a la relación que mantenía con ambos desde temprana edad. Mientras el rosarino iniciaba su camino en el fútbol y la influencer transitaba su infancia, una serie de coincidencias terminó conectando sus historias mucho antes de que imaginaran el futuro que les esperaba.

De futbolista a ser crucial en la relación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: La vida de Lucas Scaglia

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo construyeron una de las historias de amor más conocidas del deporte argentino, aunque sus primeros capítulos estuvieron ligados a personas de su entorno más cercano. Entre ellas aparece Lucas Scaglia, quien formó parte de la infancia de ambos y cuyo vínculo familiar y de amistad tuvo un papel importante en aquellos años previos a la fama internacional. Con el paso del tiempo, su nombre continuó ligado a la vida de la pareja, aunque también se abrió paso dentro del fútbol.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Nacido en Rosario el 6 de mayo de 1987, el primo de la empresaria compartió con el capitán mucho más que la pasión por el deporte. Los dos crecieron en el mismo ambiente futbolero y coincidieron en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, donde construyeron una amistad que se mantuvo con el paso del tiempo. Aquellos años de entrenamientos y partidos fueron el punto de partida de una relación cercana que continúa vigente en la actualidad. La conexión entre ambos nació cuando todavía eran niños y se fortaleció a medida que pasaban los meses.

La historia familiar también tuvo un papel clave. Al ser primo de Antonela Roccuzzo, Lucas Scaglia se convirtió naturalmente en un puente entre ambos mundos. Durante la infancia, las reuniones familiares, los encuentros entre amigos y distintos momentos compartidos permitieron que el futbolista conociera a la empresaria cuando los dos eran muy pequeños. Lo que comenzó como una relación marcada por la cercanía de sus entornos terminó transformándose con el tiempo en una historia que sigue sumando capítulos.

Lucas Scaglia

Aun siendo compañeros en las inferiores de Newell’s, desarrollaron una amistad que se hizo muy cercana desde temprana edad. Esa relación los llevó a compartir distintos momentos, entre ellos unas vacaciones familiares en Mar del Plata en 1997. Fue en ese contexto donde el delantero conoció a la influencer. Quienes conocen la historia de la pareja suelen recordar que aquellos primeros contactos marcaron el inicio de una conexión que se mantiene en la actualidad, con más de 20 años juntos y tres hijos.

El presente de Lucas Scaglia: De futbolista profesional a entrenador en el entorno de Messi

Al igual que su amigo, Lucas Scaglia apostó por una carrera futbolística. Se desempeñó como mediocampista y logró debutar profesionalmente en Newell’s. Posteriormente, su trayectoria incluyó experiencias en distintos países y campeonatos, construyendo un recorrido internacional que lo llevó por Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Cada una de esas etapas sumó experiencia a una carrera que se extendió durante varios años dentro del fútbol profesional.

Lucas Scaglia

Durante ese recorrido, el primo de Antonela Roccuzzo vistió camisetas de clubes de España, Grecia, Bolivia, Colombia, Croacia y territorio estadounidense. Las diferentes experiencias le permitieron adaptarse a distintas culturas futbolísticas y desarrollar gran parte de su carrera fuera de Argentina. Aunque su nombre nunca estuvo asociado a la notoriedad mediática, consiguió mantenerse vigente dentro de diversos proyectos deportivos y sumar una extensa trayectoria internacional.

Tras finalizar su etapa como jugador profesional, Lucas Scaglia decidió seguir vinculado al fútbol desde otro lugar. El rosarino comenzó a desarrollar tareas relacionadas con la dirección técnica y la formación deportiva, iniciando una nueva etapa profesional ligada al trabajo de campo y al desarrollo de equipos. De esta manera, mantuvo su relación con el deporte que lo acompañó desde la infancia y continuó construyendo su carrera dentro del ambiente futbolístico.

Lucas Scaglia

Su presente también lo mantiene cerca de la familia que conformaron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. En Miami, donde el capitán argentino desarrolla actualmente su carrera, Lucas Scaglia forma parte del grupo de personas de confianza que lo acompaña en distintos momentos de la vida cotidiana. La amistad que comenzó en Rosario hace décadas sigue vigente y encuentra nuevos espacios de encuentro en esta etapa, marcada por la cercanía entre ambas familias y por una relación que trascendió el tiempo.

VDV