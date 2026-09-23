Antonela Roccuzzo lanza su propio kit de belleza y comparte sus mejores trucos

El sábado 19, Antonela Roccuzzo quiso disfrutar de un atardecer diferente en el Evelyn’s Fort Laudedales, un exclusivo restaurante ubicado dentro del lujoso hotel Four Seasons, en el sur de La Florida. La “Primera dama del fútbol” como suelen llamarla por ser la mujer de Lionel Messi, lució un conjunto en color natural de pantalón recto y body con cuello volcado, sin espalda que resaltaba su silueta bronceada. Como accesorios, llevó sandalias altas, delicadas joyas de Tiffany y peinado lacio y suelto.

Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo lanzó su propio kit de belleza

Antonela Ruccuzzo posó en los distintos espacios del resort con vistas inigualables al Océano Atlántico. Antes de dejar el lugar fue agasajada con un brunch que incluyó frutas, arroz, ensaladas, frutos de mar, hummus de trufa y pulpo ahumado. Además, dio un paso más en el mundo de la belleza: lanzó un kit de maquillaje junto a Anastasia Beverly Hills la marca estadounidense de la que es embajadora, que reúne sus productos favoritos.

Antonela Roccuzzo.

Más allá de mostrar la nueva caja de make up, Antonela’s Favorites, habló en un perfecto inglés para contar en detalle cuáles son los productos que más usa y nunca faltan en su cartera. “El delineador de labios, no puedo vivir sin él. Agregás un poco de gloss. Es un must en mi cartera. Tampoco me falta el fijador de cejas en gel en tono marrón en mi beauty look para lucir las cejas prolijas y laminadas. La belleza para mí es ser natural, estar cómoda con lo que uso y con lo que me pongo en mi cara. Ser yo misma. Amo esto, porque son todos mis favoritos y es muy fácil de usar”, contó la esposa de Lionel Messi mostrando cómo lucen los productos en su piel, logrando un estilismo luminoso pero sutil y sofisticado para todos los días.