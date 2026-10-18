Antonia Macri brilló en su fiesta de 15 con dos vestidos y una entrada sorpresa desde la cabina del DJ

Antonia Macri celebró sus 15 años con una apuesta de moda que combinó delicadeza, elegancia y una impronta romántica. Para una de las noches más especiales de su vida, la hija de Mauricio Macri y Juliana Awada eligió dos impactantes vestidos que se robaron todas las miradas.

Juliana Awada y Antonia Macri en París.

Antonia Macri deslumbró en su fiesta de 15 con un impactante look total white

El vestido que eligió Antonia Macri para recibir a los invitados en su fiesta de 15 años se destacó por su silueta al cuerpo y su largo hasta el piso. De base blanca y con destellos plateados, el diseño tenía un elaborado bordado de motivos ornamentales y dibujos orgánicos que recorrían toda la pieza. Las transparencias, que dejaban entrever sutilmente la piel, se combinaban con los bordados y las aplicaciones brillantes, en un juego de texturas que le aportó delicadeza y luminosidad al look.

Antonia Macri deslumbró en su fiesta de 15 con un impactante look total white

El diseño tenía breteles finos y un escote recto que dejaba los hombros al descubierto. La silueta ceñida acompañaba la figura hasta la falda larga, mientras que los bordados aportaban riqueza visual sin necesidad de sumar otros colores. Así, Antonia apostó por un look total white en el que cada detalle estaba puesto al servicio del vestido, desde el dibujo del bordado hasta el efecto brillante que cobraba bajo las luces de la celebración.

Para completar el estilismo, la hija de Juliana Awada y Mauricio Macri llevó el pelo suelto, con una melena XL de raya al medio y ondas amplias que caían sobre los hombros. Su cabello, con raíces más oscuras y largos castaños iluminados por reflejos más claros, enmarcó el rostro y aportó movimiento al conjunto. La elección de un peinado de aspecto natural acompañó el trabajo del vestido y le dio al look un aire fresco, sin restarle protagonismo a la pieza central.

Antonia Macri junto a Juliana Awada y Andrea Martínez

El maquillaje siguió esa misma línea. Antonia Macri lució una piel luminosa, los ojos definidos en tonos neutros y las pestañas marcadas, con las cejas peinadas de manera natural. Un toque de rubor y labios rosados completaron el beauty look, con una paleta suave que acompañó el blanco del vestido y resaltó sus facciones sin recargar el resultado final.

El segundo look de Antonia Macri: un minivestido blanco para entrar a la pista

Pero el vestido largo no fue la única apuesta de moda de Antonia Macri en su fiesta de 15. En medio de la celebración, la adolescente sorprendió a los invitados con un cambio de look y una entrada inesperada desde la cabina del DJ, a cargo de Puli De María, tal como se vio en los videos que circularon en las redes sociales.

Para salir a bailar, la hija de Juliana Awada y Mauricio Macri dejó atrás el diseño largo bordado y apostó por un minivestido blanco de encaje, de silueta ajustada y falda corta con terminación festoneada. El diseño, de breteles finos y escote recto, mantuvo el blanco como hilo conductor de su estilismo, pero sumó una impronta más juvenil y descontracturada, ideal para el momento más festivo de la noche.

El look se completó con botas de gamuza de caña alta, que sumaron un aire country y descontracturado al minivestido blanco. Las imágenes dejaron ver una faceta más relajada del look de cumpleaños, pensada para pasar de la elegancia de la recepción a la energía de la pista de baile.

Los looks de Juliana Awada, Valentina Barbier y Mauricio Macri en la fiesta de Antonia Macri

Juliana Awada eligió un vestido de Alta Costura de Javier Saiach que combinó encaje negro, transparencias y detalles artesanales. El diseño, de escote bote, se destacó por el bustier trabajado a mano con flores y hojas en relieve, confeccionado en encaje francés. Uno de los detalles más llamativos estaba en los laterales, con recortes geométricos que dejaban ver sutilmente la piel. La falda larga, con varias capas de tul negro, aportó movimiento y una caída con vuelo.

Juliana Awada, Mauricio Macri y Valentina Barbier en la fiesta de 15 de Antonia Macri.

Por su parte, Valentina Barbier apostó por el modelo Solar de Rat & Boa, un vestido semitransparente de lentejuelas en tono bronce que captó las miradas por su brillo y su silueta ceñida. El diseño, de escote halter y espalda descubierta, sumó un tajo lateral que acentuó su impronta sensual y aportó movimiento al caminar. Con el pelo suelto y ondas marcadas, la hermana mayor de Antonia optó por un look de noche de espíritu audaz.

Mauricio Macri, en tanto, eligió un clásico traje oscuro de dos piezas, camisa blanca y corbata azul grisácea. Completó el conjunto con zapatos negros de vestir, en una apuesta formal y atemporal para acompañar a su hija en una celebración tan especial.