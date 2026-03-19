Tras la polémica de Emilia Mernes, Nicki Nicole asegura que le hackearon sus redes sociales

En las últimas horas se abrió un nuevo capítulo a la feroz interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, luego de que los fanáticos y personalidades del espectáculo se dieran cuenta de que la hija del productor haya dejado de seguir a la cantante juvenil. En este marco, Nicki Nicole, muy cercana a ambas solistas, irrumpió en sus redes sociales para denunciar el hackeo de su cuenta de Instagram y realizó un descargo público para exponer su situación.

Nicki Nicole, víctima de hackers y movimientos sospechosos

A través de un video, Nicki Nicole explicó que había tenido problemas con su cuenta de Instagram y que, al recuperarla, notó acciones sospechosas. “Básicamente una persona me metió en mi Instagram y lo primero que hizo fue borrar mi canal de difusión, yo al principio pensé que era un error”, comenzó diciendo ante sus más de 22,8 millones de seguidores. Tal es el enojo que le generó que el extraño sujeto haya ingresado a su perfil vulnerando su privacidad que lanzó un fuerte descargo.

Nicki Nicole, Emilia Mernes, Tini Stoessel | Instagram

“Después empezó a darle like a cosas que yo no le daría me gusta nunca, mandar mensajes, me parece una pavada tener que aclarar esto porque, ¿quién se mete a un Instagram a hacer algo así?, no entiendo", resaltó haciendo énfasis en las anomalías con su cuenta. En esta línea, aunque intentó quitarle dramatismo a la cuestión, no pudo ocultar su fastidio al respecto: “Me duele por el canal de difusión y porque yo no hago nada, intento enfocarme en la música y ya y pasan estas cosas que me ponen muy mal. Quería aclarar eso, que ya está todo ok, pero verdaderamente es una paja porque es una idiotez”.

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Nicki Nicole, entre el humor y la denuncia

En medio del escándalo que se desató luego de que varias personalidades públicas, de la música y del espectáculo -tales como Tini Stoessel, María Becerra, Tuli Acosta y Taichi- se sumaran a la tendencia del blackout contra Emilia Mernes, Nicki Nicole generó revuelo en la web al contar su experiencia con el acceso sin su autorización que sufrió. “Hace unos días desapareció mi canal de difusión y ayer entendí por qué: alguien estaba usando mi cuenta hace semanas sin que yo lo supiera (nunca me llegó ninguna notificación, rarísimo teniendo verificación)”, enfatizó.

No obstante, contó en detalle cuáles fueron los pasos que el hacker realizó: “Borró el canal que tenía casi un millón de personas y es lo que más me duele, porque hablábamos siempre por ahí. También mandó mensajes, los borró para que yo no los vea y hasta dio likes”. Finalmente, alertó a todos aquellos que usan a diario las plataformas de interacción social, aun estando verificadas. “No sé bien qué pasó ni porque alguien haría algo así, pero tengan cuidado con sus cuentas. ¡En fin! Ya todo ok, pero si, la maldad berreta existe y lo comprobás con esto que me acaba de suceder. Cuiden sus cuentas, almas, mentes y cuerpos. Los amo”.

Mientras Nicki Nicole intenta dejar en claro que su perfil se vio alterado por un extraño virtual que irrumpió en su privacidad y en su vida digital, lo cierto es que en el ambiente sigue resonando con fuerza este enfrentamiento virtual entre Emilia Mernes y las “botineras de la Selección”. Cabe destacar que, hasta el momento, la artista tiene en su lista de seguidos a la novia de Duki, a Tini Stoessel y a Antonela Roccuzzo, despegándose del enfrentamiento de sus colegas.

NB