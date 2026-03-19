Habló Ailín Becerra y contó la verdad sobre lo que pasó entre Emilia Mernes y su hermana, María Becerra

En medio de los rumores que vienen circulando hace meses sobre una supuesta interna entre Emilia Mernes y María Becerra, fue Ailín Becerra quien rompió el silencio y aportó una versión directa de los hechos. En una charla con Martín Cirio, la hermana de la cantante dio detalles de un episodio puntual que habría marcado un quiebre en el vínculo. Se trata de una salida por la noche que, según su relato, terminó de la peor manera y dejó una marca que con el tiempo se fue profundizando.

Ailín Becerra y el episodio en el boliche que desató todo

Según contó Aílin Becerra, todo ocurrió en un boliche al que asistió invitada por un conocido, sin saber que se trataba de un evento privado. “Yo fui porque me habían invitado, no sabía que era algo cerrado”, explicó, al reconstruir cómo fue su llegada al lugar. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando personal de seguridad se le acercó para cuestionarle su presencia. “Me preguntaron qué pulsera tenía, se las mostré y me dijeron que debía ser un error, que no tendríamos que estar ahí”, dijo.

María y Aílin Becerra

Aunque en un primer momento le ofrecieron la posibilidad de moverse a otro sector, la situación se volvió confusa y terminó con su salida del lugar. “Me empezaron a decir que no podíamos estar ahí, así que me fui a mi casa”, contó. En ese momento, según su propio testimonio, ya tenía una sospecha clara sobre lo ocurrido. “Para mí fue ella, estoy segura”, dijo, en referencia a Emilia Mernes, al recordar la incomodidad que sintió desde el inicio. Con el tiempo, esa intuición tomó más fuerza. “Hubo gente que estaba ahí y me lo confirmó, así que sí, 100% fue ella”, aseguró, esa afirmación fue uno de los puntos más fuertes de la charla con Cirio y el que rápidamente generó repercusión en redes.

Ailín Becerra y la reacción de María en medio de la interna

“De una le conté”, dijo sobre la charla que tuvo con su hermana esa misma noche. En ese momento, ninguna de las dos tenía certezas, pero María comenzó a moverse para entender qué había pasado. “Habló con gente conocida y le confirmaron que sí había sido así”, explicó, dejando en claro que la situación no quedó en una simple percepción.

Para Ailín, este episodio no fue aislado, sino parte de una acumulación. “Fue una seguidilla de cosas”, sostuvo, al mencionar también lo ocurrido en el show de River, donde, según explicó, María Becerra fue apartada del grupo de trabajo horas antes de salir a escena. Según su versión, en los días previos ambas compartían un grupo con el equipo, pero el mismo día del show la eliminaron y uno de los integrantes la llamó para decirle “un montón de cosas horribles”. Esa situación la dejó sin poder hacer la prueba de sonido y con un fuerte impacto emocional en un momento clave. .

En paralelo, el conflicto tomó mayor dimensión pública en las últimas semanas. La interna entre Emilia, María Becerra y también Tini Stoessel sumó nuevos capítulos, con gestos en redes como unfollows y versiones cruzadas que alimentaron las especulaciones. Incluso, figuras como Antonela Roccuzzo quedaron involucradas en la polémica, lo que amplificó el alcance del tema más allá del ámbito musical.