Araceli González recordó a su mamá a siete años de su partida: “Los recuerdos abrazan”

Este miércoles 10 de septiembre, Araceli González compartió un recuerdo que la llevó a recordar uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su madre. Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram que reúne a más de 1,8 millones de seguidores, la actriz compartió imágenes inéditas de su infancia donde aparecía junto a Rosa, su progenitora que hace siete años perdió la vida a causa de una larga enfermedad.

Araceli González junto a su madre | Instagram

El nostálgico recuerdo de Araceli González

Rosa, la mamá de Araceli González, murió en septiembre de 2018 luego de dar una batalla contra el lupus que la llevó a atravesar momentos de mucho padecimiento y dolor. A modo de homenaje y para recordarla de la mejor manera, la artista mostró una serie de fotografías en blanco y negro y en color sepia -propias de la época-, donde aparece cuando era una niña en compañía de su madre.

“Y un día aparecieron estas fotos que creí perdidas. ¡¡¡¡Toca la fibra al máximo !!!!”, comenzó diciendo la modelo. De inmediato, se sintió orgullosa de sus raíces y de la conformación de su árbol genealógico. “¡Delfina, mi abuela y mi Mamá! ¿Qué bella no? ¡Yo sé de dónde vengo! ¡Reafirmo quien soy! ¡Yo se! ¡Quien me acurruco!”

Fotos de Araceli González de niña | Instagram

La conductora televisiva destacó en repetidas ocasiones la influencia de las mujeres en su vida, mencionando a su madre, abuela y tía como pilares fundamentales. En este marco, las describió como figuras “trabajadoras, resilientes y con una presencia muy fuerte”, resaltando su rol como fuente de inspiración a lo largo de su trayectoria. Concluyó el posteo con una frase que vuelve a darle sentido una vez más a su linaje femenino: “¡Y eso hace que vuelva a desplegar alas de seguridad, de red! De pasión. Los recuerdos abrazan”.

Araceli González y su familia | Instagram

La partida de Rosa marcó un antes y un después en la vida de la exesposa de Adrián Suar. La actriz se sumergió en una introspección profunda, revisando cada capítulo de su existencia, lo que despertó en ella un anhelo irrefrenable por conectar con sus raíces. Fue así como, en compañía de sus hijos Florencia y Tomás, emprendió un viaje transformador hacia Italia. “Mi bisabuelo era de allí y vino a la Argentina a finales de 1800. Se instaló en Santa Fe, donde nacieron todos sus hijos. Quería conocer ese lugar porque sentía la necesidad de saber de dónde vengo”, dijo durante su visita al país europeo.

Araceli González: actriz y modelo | Instagram

De esta manera, Araceli González hizo un stand by en la vorágine de su día a día para volver a conectar con sus genes realzar su historia familiar llena de mujeres empoderadas y fuertes que le trazaron el camino por el cual seguir predicando con el ejemplo y sosteniéndolo con sus acciones.

NB