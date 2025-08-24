Araceli González mostró toda la intimidad del cumpleaños de Flor Torrente: besos con su novio, aire libre y una torta muy particular

Araceli González mostró toda la intimidad del cumpleaños de Flor Torrente, en una jornada que incluyó besos con su novio, una ambientación relajada y una torta que llamó la atención por su diseño. La celebración se desarrolló en un entorno familiar, con una estética cuidada y natural, donde cada gesto demostró el vínculo entre los protagonistas.

Araceli González impactó a todos con las fotos del cumpleaños de Flor Torrente

Flor Torrente

La actriz celebró un nuevo año de vida rodeada de afectos, en una jornada que combinó naturaleza y detalles cuidados. La encargada de compartir la intimidad del festejo fue su madre, quien a través de sus redes sociales mostró cada rincón de una celebración familiar al aire libre, marcada por la calidez y la alegría.

El evento se llevó a cabo en una casa con parque y pileta, bajo un cielo despejado y un clima distendido. La decoración fue sencilla pero armónica: globos en tonos rojos, blancos y grises, mesas con postres caseros, bebidas frescas y centros de mesa que acompañaban el entorno natural con flores de distintos colores.

Por su parte, Flor Torrente lució un look relajado y fresco, acorde al espíritu de la celebración. Su atuendo estaba compuesto por un pantalón de jean de corte recto, junto con una remera en color manteca que acompañó con un chaleco a juego con puntos marrones. A su vez, decidió dejar su pelo suelto y optó por un make up natural.

“Amo verte feliz”, escribió Araceli González junto a uno de los videos, dejando en claro la emoción que le genera ver a su hija feliz por su cumpleaños. Uno de los momentos más comentados fue la presentación de la torta principal. Cuando retiraron el envoltorio de plástico que la protegía, dejó al descubierto un postre alto, rosado, decorado con flores naturales y frutas frescas. “Todo sin gluten, con harina de castañas y nueces”, explicó la cumpleañera.

Flor Torrente

En el festejo de Flor Torrente también hubo otros postres caseros, como un lemon pie preparado por una amiga cercana. En un momento espontáneo, Tomás Kirzner, hermano de la actriz, apareció con su humor característico y provocó las risas de todos: “¿Quién es el hada que cumpleaños?”.

La ceremonia de las velitas se realizó en una pequeña mesa, decorada con un mantel rojo y blanco a cuadros. La joven juntó sus manos, cerró los ojos y pidió sus deseos rodeada de su novio, sus familiares y amigos. El canto fue colectivo, con aplausos y gestos de cariño que reflejaron el espíritu familiar del encuentro.

Flor Torrente y su novio

