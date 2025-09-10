Wanda Nara contraataca: la lapidaria frase e imagen que lanzó contra Mauro Icardi tras taparse el tatuaje en su honor

Desde que anunció su separación con Mauro Icardi, Wanda Nara contó en más de una oportunidad cómo el futbolista del Galatasaray le “envía mensajes ocultos” a través de diferentes acciones que realiza dando a entender que sigue enamorado de ella y busca perjudicarla ante su negativa de volver con él.

Por su parte, el padre de Isabella y Francesca comenzó a cumplir con su promesa de dejar atrás el pasado y este domingo borró para siempre los tres tatuajes de la empresaria que tenía sobre su brazo izquierdo. Pero, al parecer, para la intérprete de Tóxica, el dibujo elegido sería un simbolismo que no representaría nada al capitán del equipo turco.

Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi

En las últimas horas, Wanda Nara decidió responder con elegancia y frescura la nueva provocación de Mauro Icardi al mostrar con sumo orgullo cómo quedó el resultado final del nuevo tatuaje sobre su brazo izquierdo: una sofisticada manga diseñada por su amigo y tatuador Artur Holykoi, donde muestra un impresionante lobo en un entorno boscoso nocturno.

A kilómetros de distancia la célebre conductora de MasterChef nominada en los premios Martín Fierro a mejor labor en conducción femenina, volvió a arremeter contra el padre de sus hijas, quien exclama a viva voz que está luchando por volver a revincularse con sus hijas, pese a las demandas de incumplimiento de manutención expuestas por los abogados de la mediática.

“Una loba siempre protege a su manada”, fue la contundente frase que compartió en su cuenta personal de Instagram donde reúne a más de 17 millones de seguidores la Bad Bitch dejando en claro que ella no necesita tatuarse a un animal representativo a la familia para impresionar a sus seguidores. Nuevamente, esta oración puede ser descifrada como una clara indirecta a su expareja con quien mantiene una guerra judicial y virtual sumando capítulos jugosos a sus vidas.

En el universo digital, algunos sugieren que Wanda Nara, a través de este sutil mensaje, reafirma ante Mauro Icardi su actual estado de autosuficiencia y empoderamiento, tal como lo expresó en su reciente entrevista con Grego Rosello. En dicha conversación, además de manifestar su amor por la vida que lleva, reconoció que muchas de sus acciones son cuidadosamente orquestadas para maximizar su impacto mediático, mientras que otras surgen de manera espontánea. Por el momento, queda saber si ella va a seguir conservando los tatuajes que tiene en honor al futbolista o si va a seguir los pasos de su ex para eliminar también toda marca en su piel de su pasado.

