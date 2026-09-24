Facundo Arana mostró quién es su segundo padre y por qué es una de las personas más importantes en su vida

Facundo Arana conmovió a sus seguidores de redes sociales al compartir una emotiva reflexión dedicada a su tío Raúl Edmundo Pietranera, a quien definió como su “Tío Papá”. A través de una fotografía en la que se lo ve abrazado a él, el actor recordó el vínculo especial que mantienen y repasó algunas de las enseñanzas que recibió a lo largo de su vida.

Facundo Arana compartió el detrás de la foto con su tío

La publicación no es reciente, pero Facundo Arana decidió volver a compartirla luego de reencontrarse con su tío para tomar mates. El gesto cotidiano despertó en él la necesidad de recuperar aquel mensaje y mostrar una vez más la importancia que Raúl tiene en su historia personal.

Facundo Arana//Instagram

“Esta publicación es de hace unos meses… pero es que estuve tomando mate con él recién… y me dieron ganas de traerla acá otra vez”, escribió el actor al comienzo de su publicación. Luego, reveló que considera que tuvo dos figuras paternas a lo largo de su vida, su papá Jorge Arana Tagle, quien falleció en el 2017 y su tío Raúl Edumundo Pietranera.

“Tengo dos padres. Quizá a alguno de ustedes les pasó eso en la vida. Es tener mucha suerte”, expresó el artista. Junto a la imagen tomada en su chacra, el actor presentó formalmente a su tío y explicó: “Esta foto es de hace unos meses. En la chacra. Es mi tío papá. Se llama Raúl Edmundo Pietranera”, señaló.

Facundo Arana junto a su tío Raúl Edmundo Pietranera//Instagram

En el extenso texto, Arana describió algunas de las enseñanzas que recibió de su tío, quien tuvo una influencia decisiva en su manera de comunicarse y de observar el mundo. “Todos quienes me conocen saben de él. Ya les había contado”, indicó. En otro pasaje sostuvo: y agregó: “Todos tenemos ese grupo chiquito de personas que más queremos en el mundo. Bueno. Ahí está mi tío Raúl”.

Quién es el talentoso tío de Facundo Arana

En su posteo Facundo Arana mencionó que su tío fue quien lo acercó al arte y estimuló su creatividad desde pequeño. “Me enseñó a hablar sin sonido. A leer los labios. A hablar claro sin palabras innecesarias. A entender y disfrutar del Silencio. Y a disfrutar del Arte. Me enseñó a dibujar", recordó.

Facundo Arana//Instagram

El reconocimiento, del protagonista de "Visitando al Sr. Green” para Raúl Edmundo Pietranera no es casual, ya que es un talentoso artista plástico. Nació en 1945 y se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, La Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y la Escuela superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, donde obtuvo un galardón de oro. Asimismo, se perfeccionó en Europa y expuso sus obras en museos.

“Y me acompañó a convertir, con unos buenos mates, las preguntas sin respuestas en sueños a alcanzar. Su sola compañía pulveriza lo triste. Convierte todo en luz. Es un artista maravilloso”, afirmó el artista.

Raúl Edmundo Pietranera//Instagram

No es la primera vez que Facundo Arana habla de su tío,10 años atrás en uno de sus posteos por redes sociales, explicó que Raúl Edmundo Pietranera lo crio y es uno de los pilares en su vida e invitó a sus seguidores a googlear el nombre para conocer el talento del hombre que él considera como su segundo papá