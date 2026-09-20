El mensaje de amor de India, la hija de Facundo Arana y María Susini: “El corazón más inmenso que existe”

Pese a la popularidad de Facundo Arana y María Susini, India Arana creció con un bajo perfil alejada de los medios. En esta línea, con el paso de los años comenzó a mostrar sus propios intereses vinculándose con una de sus grandes pasiones. A sus 18 años, la joven utiliza sus redes sociales para compartir algunos momentos de su vida, donde, entre esas publicaciones aparece con frecuencia su pasión por la equitación, una disciplina que practica desde que era chica y que la llevó a participar en diferentes competencias.

Los caballos ocupan así un lugar importante en su día a día y existe uno en particular que la acompaña desde hace tiempo. En las últimas horas, la joven utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un especial mensaje a Calypta, su yegua, junto a una selección de fotografías tomadas durante diferentes momentos que compartieron.

El amor de Indiana por su yegua Calypta (Instagram)

“Feliz día a mi compañera incondicional, la yegua con el corazón más inmenso que existe”, escribió en la publicación. El carrusel estuvo compuesto por siete imágenes en las que India mostró diferentes momentos junto al animal. En algunas aparece sobre la yegua con la indumentaria correspondiente a la disciplina, mientras que en otras se las puede ver fuera de las competencias, con gestos de cariño entre ambas.

La historia de India Arana y Calypta, su yegua

El vínculo que India, la hija de Facundo Arana y María Susini mantiene con los caballos comenzó varios años antes. Desde los 7 años tenía el deseo de contar con su propio caballo y ganar un campeonato. Con el tiempo, la joven avanzó dentro de la disciplina y encontró a su amuleto, con quien comenzó a participar en distintas pruebas. En aquella entrevista explicó que su primer concurso junto a la yegua fue en una prueba de 60 centímetros, antes de continuar creciendo dentro de la actividad.

La historia de India Arana y Calypta, su yegua (Instagram)

Uno de los momentos más importantes llegó cuando juntos se consagraron campeonas en una competencia de salto. La joven estuvo acompañada entonces por sus papás y sus hermanos, Yaco y Moro, quienes siguieron de cerca su participación. La propia protagonista habló en aquella oportunidad sobre lo que había significado encontrarse con Calypta. Su deseo, explicó, era continuar recorriendo juntas el camino dentro de la equitación, algo que la publicación que realizó ahora vuelve a poner en primer plano.

La pasión de India Arana por la equitación

La relación de la joven de 18 años con esta disciplina también quedó registrada en diferentes momentos familiares. En enero de 2024, durante una estadía en Mar del Plata, Facundo Arana y María Susini acompañaron a sus hijos durante una jornada de equitación, una actividad que forma parte de los intereses de la familia.

La pasión de India Arana por la equitación (Instagram)

Meses después, cuando cumplió 16 años, volvió a mostrar públicamente su cercanía con los caballos. En ese momento también había definido a su yegua como una de sus grandes compañeras, una expresión que mantiene relación con las palabras elegidas para su publicación más reciente.

Actualmente, a los 18 años, India Arana continúa vinculada con la actividad y comparte algunas imágenes de sus entrenamientos y competencias. En esta oportunidad, eligió hacerlo desde un costado más personal al dedicarle unas palabras a Calypta, quien la acompaña en su recorrido por la equitación y a la que definió como su “compañera incondicional”.