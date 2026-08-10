Facundo Arana, a los 54 años: “No se necesita tanta cosa para ser feliz”

El paso del tiempo suele generar inquietud en muchas figuras del espectáculo, pero para Facundo Arana representa una etapa de profunda calma y balance personal. A sus 54 años, el protagonista de grandes éxitos televisivos demuestra que la madurez trae consigo una perspectiva mucho más simple y disfrutable de la existencia. En medio de un presente laboral activo, el artista elige poner el foco en lo esencial, dejando de lado las exigencias superficiales del medio para abrazar una realidad más auténtica.

Facundo Arana abrió su corazón sobre María Susini.

Facundo Arana y la reconstrucción de un amor sólido

La historia de amor entre Facundo Arana y María Susini es una de las más conocidas del ambiente artístico, y recientemente volvió a ser centro de atención tras superar un período de distanciamiento. A comienzos de año, circularon rumores sobre una crisis profunda que obligó a la pareja a transitar meses de separación, un tiempo que ambos manejaron con estricto hermetismo y respeto. Lejos de alimentar el circo mediático, priorizaron la contención de sus tres hijos, India, Yaco y Moro, y se enfocaron en sanar las heridas del vínculo lejos de la mirada pública.

Hoy, ese impasse queda atrás y la pareja vive una etapa de renacimiento cargada de complicidad y buen humor. Durante una entrevista reciente con Luis Novaresio en A24, el actor no dudó en deshacerse en elogios hacia su esposa, afirmando con ternura que "María es naturalmente feliz" y que si la felicidad fuera algo físico, ella simplemente flota por la vida". La reconciliación se manifestó en pequeños gestos cotidianos y en la espontaneidad absoluta con la que el intérprete describió su cariño actual. Ante la ocurrencia de imaginar a su esposa ingresando al estudio de televisión, Arana lanzó una frase inolvidable que reflejó su chispa intacta: “La tacleo y le doy un beso”.

Facundo Arana y su filosofía de vida conectada con la tierra

Instalados en un entorno verde que prioriza la tranquilidad, la familia encuentra el escenario ideal para desarrollar una rutina cotidiana muy particular. Facundo Arana siempre manifiesta una profunda fascinación por las actividades al aire libre, los deportes extremos y el contacto directo con los animales. Esta elección de estilo de vida no es casual, ya que le permite desconectarse del ritmo vertiginoso de la ciudad y conectar con su eje interior. La montaña y los paisajes abiertos forman parte de su identidad, moldeando una forma de ver el mundo donde el silencio vale mucho más que cualquier ruido mediático.

Facundo Arana junto a María Susini.

Para el actor, "la felicidad se encuentra en los detalles más pequeños, como compartir un mate o disfrutar de una charla sincera sin pretensiones". Esta comunión con el medio ambiente también influye en la crianza de sus hijos, a quienes inculca el valor del esfuerzo personal y el respeto profundo por la naturaleza. El artista confirma constantemente que, a su edad, los lujos materiales pierden relevancia frente a la paz que otorga una vida simple y bien vivida.

El arte de vivir el presente con sabiduría por Facundo Arana

En esta etapa de su trayectoria, el actor adopta una mentalidad centrada en aprovechar cada instante sin proyectar demasiado hacia el futuro lejano. Si bien los proyectos profesionales siguen llegando, él los toma con una calma absoluta que antes quizás no poseía, quitándole dramatismo a las exigencias de la industria. Cada desafío actoral se convierte en una oportunidad para divertirse y aprender, mientras que la experiencia acumulada le otorga la sabiduría necesaria para distinguir qué batallas merecen su atención.

Facundo Arana y su filosofía de vida: vivir el presente.

De este modo, el intérprete continúa transitando su camino con una sonrisa franca y una energía renovada que contagia a quienes lo rodean. Su testimonio actual, marcado por la superación personal y la armonía familiar, demuestra que la plenitud surge al momento en que uno aprende a valorar lo que realmente importa. La historia de Facundo Arana y María Susini sigue escribiendo sus mejores capítulos, reafirmando que el amor, cuando es genuino, siempre encuentra la forma de volver a casa.