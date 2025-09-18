Aseguran que la familia de Lamine Yamal no quiere a Nicki Nicole cerca: los motivos

Lamine Yamal y Nicki Nicole son la pareja del momento. Desde el blanqueo de su sorpresivo romance, hace menos de un mes, la cantante y el jugador se enfrentaron a críticas y rumores de ruptura, pero ahora se le suma un nuevo problema: la supuesta oposición por parte de la familia del ídolo a la relación.

La familia de Lamine Yamal no aceptaría a Nicki Nicole

Luego de los rumores de reconciliación entre Nicki Nicole y Trueno, tras compartir diversos espacios juntos, la desilusión de los fanáticos que quieren volver a verlos juntos llegó cuando Lamine Yamal emitió en redes sociales un amoroso mensaje para la cantante. De esta forma, el joven de 18 años blanqueó su romance.

Pero a pesar de que la cantante argentina confesó que está enamorada y el jugador no duda en mostrarse con su novia, la pareja tendría una gran traba que se gesta en el círculo íntimo del nuevo ídolo del Barcelona. “Nicki Nicole está en boca de todos los españoles cuando hace algunos días la conocía poca gente y esto a ella le va a dar una popularidad grande y aumento de su cachet artístico”, indicó el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Pero además, reveló la interna familiar del jugador: “La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya a pesar de la oposición de su padre y su abuela y su madre, también aunque ella es más flexible”.

El periodista aseguró que la familia del ídolo quiere que se centre en su carrera deportiva, y no en la amorosa. “ Oposición e indiferencia es lo que siente la familia de Lamine Yamal por Nicki Nicole. Yamal viene de un barrio muy pobre de Barcelona y lo han pasado mal y de repente es una estrella del fútbol mundial", aseguró. Asimismo, señaló que "la relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza”.

Y concluyó: “Yo te digo que en Navidad no los veo pasándola juntos. Tenemos también el factor de la distancia y ella tiene sus conciertos y Lamine vive en Barcelona. No me imagino que él la presente a su familia por ejemplo. Yo creo que ella quiere una relación y todo con él porque le conviene pero de parte de él no sé”.

De esta forma, la pareja de Lamine Yamal y Nicki Nicole se enfrenta a una situación más allá de las críticas que reciben en redes sociales. Por el momento, ninguno de los dos refirió al respecto, como así tampoco mostraron si sus familias se conocen.