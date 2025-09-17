La China Suárez y Mauro Icardi muestran la vida feliz y plena que llevan en Turquía. Sin embargo, muchos de los usuarios que siguen a la pareja coincide en que sus "días perfectos" no reflejan lo que verdaderamente viven en Estambul. Y es que esta teoría surge a partir de los escandalosos videos que trascendieron en las redes, donde se los ve distanciados y, al parecer, discutiendo.

En medio de las dudas que genera la relación amorosa entre la actriz y el futbolista del Galatasaray, que nació de manera incipiente tras la separación de él y Wanda Nara, Pity la numeróloga reveló qué futuro le depara a la flamante pareja y lanzó un explosivo dato que dejó a todos boquiabiertos.

Pity, la numeróloga, contó qué noticia consolidará el noviazgo de la China Suárez y Mauro Icardi

Pity, la numeróloga apareció en Mujeres Argentinas (eltrece) para contar qué cosas le dicen los números acerca del futuro de las celebrities. Una de las preguntas de los panelistas del ciclo fue sobre el vínculo de la China Suárez y Mauro Icardi, quienes avanzan a pasos agigantados en su historia de amor. Fue en ese momento que la especialista no dudó en comunicar que pronto la actriz y el jugador brindarán una dulce noticia que terminará de consolidar su relación amorosa.

China Suárez y Mauro Icardi

“Para mí está embarazada, yo lo dije acá cuando estaba en mi tratamiento, y si no está embarazada, pegan el palo, va a estarlo en cualquier momento”, afirmó Pity la numeróloga haciendo alusión a la búsqueda que comenzaron la China y Mauro en medio de su convivencia en Estambul.

Sus declaraciones causaron repercusiones en las redes sociales, donde la artista suele alimentar los rumores al compartir sugerentes imágenes de su panza. Invitada al ciclo de María Belén Ludueña, Pity detalló por qué cree que pronto la China Suárez y Mauro Icardi tendrán su primer hijo en común. “La primavera, no importa que ella esté en otro continente, en otra parte del mundo, ella va a estar embarazada porque tiene un 3 y él tiene un 3. Entonces los 3 son los hijos”, contó dejando a todos sorprendidos con su revelación.

China Suárez y Mauro Icardi

Cabe aclarar que, hace un tiempo, la propia joven fue la encargada de desmentir las versiones y expresar que "tampoco" está en sus "planes inmediatos”. No obstante, Pity, la numeróloga, explicó que disfrutarán de la dulce espera de un bebé en algún momento aunque no precisó en qué año los números deparan este dato.

Por otro lado, anticipó que no solo la China Suárez volverá a ser madre ya que otras figuras del espectáculo también formarán familia o tendrán más hijos. “El embarazo no solamente va a venir para la China Suárez, sino para mucha gente del medio, que todos van a estar muy contentos", contó y aseguró que "siempre un bebé es una bendición, es una llegada”. De esta manera, Pity, la numeróloga, lanzó una bomba sobre la China Suárez y Mauro Icardi revelando que se convertirán en padres de su primer hijo en común.