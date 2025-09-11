A mediados de agosto, Lamine Yamal sorprendió a todos con una impactante foto junto a Nicki Nicole donde se los podía ver muy enamorados compartiendo el cumpleaños de la cantante. Sin embargo, tan solo 13 días después, la flamante pareja enfrentó rumores de separación por la supuesta infidelidad de la rosarina con el futbolista Franco Mastantuono.

La sospechosa maniobra del volante del Barcelona tras borrar la foto junto a la artista hicieron que esas versiones resuenen con más fuerza dentro el ambiente del espectáculo. No obstante, la aparición pública de la compositora en un sofisticado desfile dejó a todos boquiabiertos luego de que confirmara de manera rotunda su romance con el español de 18 años.

Nicki Nicole y Lamine Yamal | Instagram

Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal

Desde que Lamine Yamal subió la foto junto a Nicki Nicole donde se los mostraba muy acaramelados frente a la imponente torta de cumpleaños, ninguno de los dos salió a blanquear su romance dejando librada al azar las interpretaciones de sus fanáticos. Luego de cumplir 13 días de noviazgo oficial, el futbolista hizo desaparecer la fotografía en cuestión levantando las sospechas de un posible conflicto amoroso entre ellos.

“También tiene 18 años, la misma edad que Lamine. Parece que Yamal habría encontrado mensajes de Nicki con el jugador. A mí me dijeron que donde ella pasa, no crece el pasto. Salta de romance en romance, y por lo visto con chicos más jóvenes que ella”, había sostenido Paula Varela en el programa que conduce Sergio Lapegue en América TV.

La artista popular prefirió mantenerse al margen de las especulaciones y conjeturas, manteniendo un completo hermetismo sobre su vida privada. Pero este silencio llegó a su fin este miércoles, cuando por primera vez habló ante la prensa que la entrevistó en la alfombra roja de un reconocido desfile de modas. "Estoy muy feliz acá, la verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos", dijo respecto a su estadía en Barcelona.

Ante la consulta sobre su relación con el futbolista, una periodista indagó: “¿Estás enamorada de Lamine Yamal?”. Con una amplia sonrisa, Nicki Nicole respondió: "Estoy muy enamorada, feliz". Los noteros asombrados le preguntaron si había aprendido catalán. “Sí, 't´estimo' (te quiero o te amo)”, confesó risueña mientras admitió que busca 'Disfrute, sinceridad y compañerismo', confirmando que encuentra todo eso en su relación con la joven promesa del fútbol europeo.

Nicki Nicole y Lamine Yamal | Revista Caras

Respecto a los dichos sobre el presunto engaño de Nicki Nicole a Lamine Yamal, algunos fanáticos se animaron a asegurar que se trató de un video generado con Inteligencia Artificial para perjudicarlos y opacar su amor. Sin dudas, estas declaraciones tiraron por la borda cualquier tipo de cuestionamiento sobre el inicio de un noviazgo que está atravesado de prejuicios, tanto por la diferencia de edad entre ambos como por los diferentes ambientes en los que se desenvuelven profesionalmente.

NB