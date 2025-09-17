El tercer martes de septiembre es un día especial para la realeza holandesa, ya que se celebra el Día del Presupuesto, o Prinsjesdag. La familia real llegó al lugar desplegando looks que marcaron la tendencia de los royals. Las tres jóvenes princesas se llevaron la atenta mirada de los expertos fashionistas, sobre todo una de ellas que se la jugó por un accesorio que rompió con lo esperado para un estilo elegante y sofisticado.

Princesa Amalia, Princesa Alexia, Princesa Ariane en el Prinsjesdag 2025

Los looks princesas de Amalia, Alexia y Ariane, y que una de ellas rompió con el accesorio tendencia del verano

Las jóvenes princesas Amalia, Alexia y Ariane no dudan en marcar sus estilos personales a la hora de imponer tendencia fashionista. Mientras que la mayor opta por looks sofisticados y que remarcan su rol de heredera al trono, la del medio se la juega por diferentes accesorios y detalles que la diferencian del resto, y la menor sigue una estética relajada, pero elegante. Es así que, durante el Día del Presupuesto, hubo una de ellas que rompió con el estilismo princesa y se llevó todas las miradas.

Por un lado, la princesa Amalia optó por un vestido largo, de corte recto, de colores claros y dorados. La heredera al trono demostró el maxi sombrero como el accesorio elegante ideal para eventos de día y bajo el sol, y elevó su atuendo con joyería y tacos de detalles de oro. Por el otro, la princesa Ariane fue por un delicado azul oscuro, con un mini sombrero con tul que le daba un estilo sofisticado. En composé con unos guantes y sus tacos stiletto, la benjamina de los Reyes de Holanda hizo su debut en el evento, junto a sus hermanas mayores.

El look de la princesa Amalia en el Prinsjesdag 2025

El look de la princesa Ariane en el Prinsjesdag 2025

Como era de esperar, la princesa Alexia decidió romper con el estilismo del look princesa, y se la jugó por un accesorio que llamó la atención de los expertos fashionistas. La joven eligió un diseño de gala de color púrpura y escote asimétrico. Gracias al diseño, una gran capa de tela hacía elevar el atuendo, pero dejaba ver el extraordinario calzado. La royal escogió las alpargatas que combinan a la perfección con la joyería dorada con la que decidió acompañarlo.

El look de la princesa Alexia en el Prinsjesdag 2025

De esta manera, las princesas de Holanda impusieron sus estilos fashionistas, y Alexia rompió con el tradicional estilismo de las familias reales a la hora de presentarse en importantes eventos durante el día. La joven fusionó la comodidad con la elegancia, y demostró que las tendencias del verano pueden ir de la mano con los sofisticados vestidos de gala que se lucen. Amalia, Alexia y Ariane son de las hijas de reyes más observadas por los expertos fashionistas, ya que no dudan en dejar su pasión por la moda a la vista de todos.

A.E